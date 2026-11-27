तस्करी के विरोध में हिस्ट्रीशीटर सईद नाटे का कत्ल हुआ था। अब उसकी बीवी ड्रग्स संग धरी गई। पत्नी गुमटी से 10.320 किलो चरस संग पकड़ी गई है। सईद डीटू गैंग का सदस्य रहा है। 14 साल पहले उसका कत्ल हुआ था। इसी का बदला लेने पत्नी अपराधियों के संपर्क में आई थी।

कानपुर, संवाददाता। जिस मादक पदार्थ की बिक्री के विरोध में 14 साल पहले डी-2 गैंग के सदस्य हिस्ट्रीशीटर सईद नाटे की हत्या हुई थी, उसी की तस्करी में गुरुवार सुबह उसकी पत्नी समेत दो को गिरफ्तार किया गया है। नजीराबाद पुलिस ने गुरुवार तड़के गुमटी क्रॉसिंग से दोनों को पकड़कर 10.320 किग्रा. चरस, 8600 रुपये नकद, 275 रुपये की नेपाली करेंसी, एक मोबाइल और बस का टिकट बरामद किया है। आरोपी नेपाल से चरस लाकर कानपुर और आस-पास के जिलों समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और मुंबई में बिक्री करते थे।

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे व्हाइट पाउडर अभियान के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार तड़के नजीराबाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। गुमटी क्रॉसिंग के पास रेलवे लाइन की बाउंड्री वॉल के पास एक महिला और युवक संदिग्ध हालात में खड़े नजर आए। आरोपितों के पास से बैग में चरस बरामद हुई।

आरोपितों ने अपने नाम साजिया सिद्दीकी उर्फ निक्की और फैसल उर्फ शेख साहब निवासी छोटे मियां का हाता कर्नलगंज बताया। साजिया सिद्दीकी डी-2 गैंग के सदस्य रहे हिस्ट्रीशीटर सईद नाटे की पत्नी है। सईद की हत्या के बाद निक्की अपने रिश्तेदार के संपर्क में आ गई। उसकी मदद से वह नेपाल से चरस व अन्य मादक पदार्थ लाकर बेचती थी। दोनों को जेल भेजकर अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

चोरी के मोबाइल के बदले नेपाल से लाते चरस यह गैंग देश के बड़े उर्स, मेलों में जाकर मोबाइल चोरी करता है। चोरी के मोबाइलों को नेपाल भेजा जाता है। नकदी लाने में समस्या न हो, इस वजह से गिरोह नेपाल से मोबाइल के बदले में चरस व अन्य मादक पदार्थ लाता है। सूत्रों की मानें तो हिस्ट्रीशीटर सईद नाटे की पत्नी का रिश्तेदार रजिस्टर्ड मोबाइल चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है। जब उसने अपना गिरोह बनाया तो उसने कम उम्र के लड़कों को शामिल किया। यह लोग भारत में लगने वाले बड़े-बड़े उर्स, मेले, मजार और मंदिरों में जाकर मोबाइल चोरी करते हैं। इसके बाद इन मोबाइलों को बसों और ट्रेन के जरिए नेपाल पहुंचाया जाता है। नेपाल में बेचे गए मोबाइल के बदले मादक पदार्थ लाते थे।

सईद के बच्चों ने संभाला मुंबई में नशे का कारोबार पुलिस ने बताया कि सईद नाटे की पत्नी बहनोई के साथ चरस की तस्करी करने लगी। पहले वह अपने रिश्तेदार के साथ नेपाल जाकर चरस लाती थी। उसी ने नेपाल समेत पूरे नेटवर्क की जानकारी दी थी। महिला साथ होने के कारण पुलिस संदेह नहीं करती थी। यह लोग बस और ट्रेन का प्रयोग करते थे। बस से बिहार और लखनऊ के रास्ते चरस कानपुर लाते थे। करीब डेढ़ साल पहले फजलगंज पुलिस ने निक्की के रिश्तेदार को मादक पदार्थ की तस्करी और चोरी के मोबाइल के साथ जेल भेजा था। इसके बाद से निक्की ने फैसल के साथ मिलकर काम संभाल लिया। निक्की ने बच्चों को मुंबई में शिफ्ट कर दिया। सूत्रों के अनुसार बेटी, बेटे और दामाद मुंबई में मादक पदार्थ की बिक्री करने लगे।

बदला लेने को जिस धंधे में कूदी,उसी में रमी साजिया कर्नलगंज के छोटे मियां का हाता निवासी हिस्ट्रीशीटर सईद नाटे डी-2 गैंग का सक्रिय सदस्य था। वह पार्षदी चुनाव की तैयारी कर रहा था। इस कारण वह क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करता था। 27 मार्च 2012 की सुबह वह अपने कार्यालय में बैठा था। इसी दौरान रफीक उर्फ मोटा, रफीक के बेटे, मुन्ना उर्फ फरीद उर्फ लग्घड़, आलम गोश्त ने साथियों संग कार्यालय में घुस गए थे। फायरिंग कर और धारदार हथियार से सईद की हत्या कर फरार हो गए थे।