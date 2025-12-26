पति संग पी शराब फिर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी ने की हत्या, ससुराल वालों को बताकर बेटे संग फरार

संक्षेप: यूपी के कानपुर में बिठूर के टिकरा गांव में रहने वाली महिला ने बुधवार रात को पति के साथ बैठकर शराब पी और किसी बात पर विवाद होने पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ससुराल वालों को जानकारी देकर महिला अपने बेटे को लेकर फरार हो गई।

यूपी के कानपुर में बिठूर के टिकरा गांव में रहने वाली महिला ने बुधवार रात को पति के साथ बैठकर शराब पी और किसी बात पर विवाद होने पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पति जब घायल अवस्था में था तो महिला ने घर से कुछ दूर रहने वाले ससुराल वालों को हादसे में घायल होने की सूचना दी और फर्श पर फैले खून को साफ करने लगी। ससुरालीजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को हैलट में भर्ती कराया। गुरुवार सुबह पति की मौत की सूचना पाते ही पत्नी चार वर्षीय बेटे को लेकर फरार हो गई।

टिकरा गांव निवासी 45 वर्षीय पप्पू टाइल्स-पत्थर का काम करते थे। मां बिटोला देवी ने बताया कि 2019 में बेटे की शादी बांदा के तिंदवारी में रहने वाली वीरांगना से हुई थी। दोनों के चार वर्षीय बेटा जय है। बिटोला ने बताया कि बुधवार सुबह बहू पौत्र को लेकर पनकी में रहने वालीं बहनों से मिलने गई थी। बेटा काम पर गया था। शाम को बहू शराब के नशे में लौटी। इसके बाद बहू और बेटे में विवाद हो गया।

करीब दो घंटे चले विवाद के दौरान बहू ने घर में रखी कुल्हाड़ी से बेटे पर कई वार किए। इससे वह लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ा। बहू ने उन लोगों को सूचना दी कि पप्पू सड़क हादसे में घायल हो गया है। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची बिठूर पुलिस ने बेटे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने हालत नाजुक होने पर हैलट रेफर कर दिया। गुरुवार तड़के बेटे की मौत हो गई। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि दंपति ने साथ में शराब पी थी। इस दौरान पत्नी ने हमला कर दिया।

इत्तेफाक नहीं, हत्या के इरादे से ही पति पर किया था हमला बिठूर में पप्पू की हत्या इत्तेफाकन नहीं इरदातन हुई है। वारदात के बाद मौके पर उपजे हालातों से तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि पत्नी वीरांगना ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी, बेलन और सिरबट्टे से कई वार किए। पोस्टमार्टम में सिर पर 10 से ज्यादा गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। इसके अलावा घायल पप्पू को जब परिजन अस्पताल ले जाने लगे तो भी उसने विरोध किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इससे आशंका जताई जा रही कि वीरांगना ने जान लेने के मकसद से ही हमला किया था।

मृतक की मां बिटोला देवी ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही बहू ने कलह करना शुरू कर दिया। वह अक्सर झगड़ा करती थी। चार साल पहले बहू ने उन्हें पूरे परिवार के साथ बाहर निकाल दिया। वह दिव्यांग पति हरिशंकर सविता और दो छोटे बेटे संतोष व जीत के साथ घर से एक किमी. दूर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बेटा पप्पू पत्नी व बच्चे के साथ घर में रहता था। बहू शराब की लती है। कई बार बहू ने उन लोगों के सामने भी बेटे को लाठी-डंडे से पीटा था। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम में पता चला मृतक के सिर में 10 वार भारी वस्तु जैसे सिलबट्टे व हथियार से किए गए। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।