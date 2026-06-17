अस्पताल से लौटा तो फिर मारूंगी... प्रेमी के लिए पत्नी ने मारा चाकू, 11 दिन तक तड़पकर पति की मौत
अस्पताल से लौटा तो फिर मारूंगी... ऐसा एक पत्नी ने अपने पति के लिए कहा। उसने अपने पति को चाकू से गोदा। इसके बाद पति का 11 दिन तक अस्पताल में इलाज चला। वहीं. 11 दिन बाद युवक की मौत हो गई। प्रेमी के लिए पत्नी ने पति की हत्या कर दी।
यूपी के कानपुर में एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। महिला ने अपने पति को चाकू से गोद दिया। पति ने प्रेमी से बात करने से रोका था इस कारण पत्नी ने पति को चाकू घोंपकर मार डाला। नौ साल पहले कपूर कारोबारी मनीष ने प्रेम विवाह किया था। उनका एक बेटा भी है। पिछले कुछ सालों से निहारिका का किसी और से अफेयर हो गया। पति ने इसका विरोध किया।
इस बात से नाराज होकर पत्नी ने पति को चाकू से गोद दिया। पति 11 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। इस पर पत्नी ने कहा कि अगर वो अस्पताल से वापस लौटा तो एक बार फिर मारेगी। वहीं, 11 दिन बात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
कुछ दिन पूर्व ही मॉल से लाई थी चाकू
मृतक के पिता रामकिशोर का आरोप है कि मनीष पर बहू ने जिस चाकू से हमला किया, वह कुछ दिनों पहले मॉल से लाई थी। चाकू लाने से यह बात साबित होती है कि वह पहले से बेटे की हत्या की साजिश रच रही थी। वहीं पुलिस ने पत्नी निहारिका को एक दिन पहले जेल भेजा था। निहारिका से चाकू मारने की वजह पूछी तो वह बोली, अस्पताल से मनीष लौटकर आएगा तो फिर मारूंगी।
इस मामले में मुकदमा दर्ज करने में पुलिस ने भी लापरवाही बरती। पांच जून को हुई घटना पर मनीष घायल अवस्था में थाने पहुंचा था। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां 11 दिन वह जिंदगी और मौत से जूझता रहा। इसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में 10 दिन लगा दिए।
सख्ती पर की थी दहेज उत्पीड़न की शिकायत
रामकिशोर ने बताया कि मनीष ने पत्नी पर सख्ती की तो उसने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस को सच्चाई पता चली तो उन्होंने समझौता करा दिया। इसके बाद वह दो बार बिना बताए चली गई। समाज के डर से उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की।
बेटे को मार डालने की धमकी दे जेल जाने से बची थी निहारिका
रामकिशोर ने बताया कि घटना के बाद मनीष फीलखाना थाने पहुंचा। पुलिस ने हालत देखने के बाद हैलट में भर्ती कराया। निहारिका को भी पकड़कर थाने ले आई। निहारिका छह साल के बच्चे को भी साथ ले गई थी। पुलिस ने तहरीर मांगी तो वह बच्चे को भी जेल ले जाने और उसकी हत्या करने की धमकी देने लगी तो उन्होंने तहरीर नहीं दी थी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें