Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Woman Hostage Raped in Hotel Beaten by Manager tied Hands and Legs
शादी से मना फिर होटल में बंधक बना युवती से रेप, हाथ-पैर बांधकर पीटा

शादी से मना फिर होटल में बंधक बना युवती से रेप, हाथ-पैर बांधकर पीटा

संक्षेप: यूपी में कानपुर के चकेरी में कोयला नगर में होटल संचालक से पहले तो युवती ने शादी से इनकार कर दिया। फिर गुस्से में संचालक ने युवती को बंधक बनाकर रेप किया और उसे हाथ-पैर बांधकर पीटा। इसके बाद युवती उसके चंगुल से छूटकर भागी और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है।

Sat, 25 Oct 2025 12:42 PMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में कानपुर के चकेरी में कोयला नगर में होटल संचालक से पहले तो युवती ने शादी से इनकार कर दिया। फिर गुस्से में संचालक ने युवती को बंधक बनाकर रेप किया और उसे हाथ-पैर बांधकर पीटा। इसके बाद युवती उसके चंगुल से छूटकर भागी और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज की है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार चकेरी निवासी 21 वर्षीय युवती के मुताबिक वह एक साल से होटल ट्विंकल गैलेक्सी में काम कर रही है। संचालक आदर्श विहार निवासी मनोज पटेल है। मनोज ने कुछ समय पहले विवाह का प्रस्ताव रखा था, उसने मना कर दिया। पीड़िता ने बताया कि बुधवार देर रात वह होटल में अकेली थी तभी मनोज आया और उसे खींचकर कमरे में ले गया। हाथ-पैर बांधने के बाद पीटा और दुष्कर्म किया।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ में 5 मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद, फैला गुस्सा; ऐक्शन पर अड़ी करणी सेना

इसके बाद युवती होटल से निकलकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर पीड़िता परिजनों के साथ चकेरी थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर मनोज को साढ़े छह घंटे में पीएसी मोड़ बाईपास से पकड़ लिया। पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जाएंगे। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दोनों के मेडिकल करवाए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी को जेल भेजा जाएगा। मामले मेआरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |