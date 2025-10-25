शादी से मना फिर होटल में बंधक बना युवती से रेप, हाथ-पैर बांधकर पीटा

संक्षेप: यूपी में कानपुर के चकेरी में कोयला नगर में होटल संचालक से पहले तो युवती ने शादी से इनकार कर दिया। फिर गुस्से में संचालक ने युवती को बंधक बनाकर रेप किया और उसे हाथ-पैर बांधकर पीटा। इसके बाद युवती उसके चंगुल से छूटकर भागी और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है।

यूपी में कानपुर के चकेरी में कोयला नगर में होटल संचालक से पहले तो युवती ने शादी से इनकार कर दिया। फिर गुस्से में संचालक ने युवती को बंधक बनाकर रेप किया और उसे हाथ-पैर बांधकर पीटा। इसके बाद युवती उसके चंगुल से छूटकर भागी और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज की है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार चकेरी निवासी 21 वर्षीय युवती के मुताबिक वह एक साल से होटल ट्विंकल गैलेक्सी में काम कर रही है। संचालक आदर्श विहार निवासी मनोज पटेल है। मनोज ने कुछ समय पहले विवाह का प्रस्ताव रखा था, उसने मना कर दिया। पीड़िता ने बताया कि बुधवार देर रात वह होटल में अकेली थी तभी मनोज आया और उसे खींचकर कमरे में ले गया। हाथ-पैर बांधने के बाद पीटा और दुष्कर्म किया।