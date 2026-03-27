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मै जान दे रही हूं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना…फोन पर पति को जानकारी देकर महिला ने की आत्महत्या

Mar 27, 2026 02:15 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
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यूपी में कानपुर के कल्याणपुर में एक महिला ने पति से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या से पहले पति को फोन पर इसकी जानकारी दी और बताया कि वो मर रही है। उसके पति ने उससे बात करने की कोशिश भी की लेकिन महिला ने बात नहीं की।

मै जान दे रही हूं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना…फोन पर पति को जानकारी देकर महिला ने की आत्महत्या

यूपी में कानपुर के कल्याणपुर में एक महिला ने पति से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या से पहले पति को फोन पर इसकी जानकारी दी और बताया कि वो मर रही है। उसके पति ने उससे बात करने की कोशिश भी की लेकिन महिला ने बात नहीं की। महिला के पति ने एक जानकार को अपनी पत्नी से बात करने के लिए भेजा लेकिन तब तक महिला आत्महत्या कर चुकी थी। घटना कानपुर के कल्याणपुर की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने अपने पति से विवाद के कुछ घंटों बाद उसे फोन किया। मै जान दे रही हूं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। ये बात फोन पर पति से बोलकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीन घंटे पहले दंपति में विवाद हुआ था। मूलरूप से सिकंदरा निवासी कार चालक मोहित कटियार 26 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी के साथ आठ मार्च को कल्याणपुर के पुराना शिवली रोड निवासी उमाकांत अवस्थी के मकान में रहने आया था। मोहित ने करीब छह महीने पहले प्रेम विवाह किया था।

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मोहित के मुताबिक गुरुवार सुबह पत्नी से विवाद होने के बाद मोहित काम पर चला गया। फिर कुछ घंटों बाद लक्ष्मी ने पति को फोन कर जान देने की बात कही और कॉल काट दी।कई बार लक्ष्मी को फोन मिलाया लेकिन उठा नहीं। इसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाली पूजा को फोन कर बात कराने को कहा। पूजा जब घर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो लक्ष्मी का शव फंदे से लटक रहा था।

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इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फारेंसिस टीम ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं। कल्याणपुर इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है। महिला के अन्य परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई है। साथ ही महिला के पति से पूछताछ भी की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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