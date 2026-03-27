मै जान दे रही हूं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना…फोन पर पति को जानकारी देकर महिला ने की आत्महत्या

यूपी में कानपुर के कल्याणपुर में एक महिला ने पति से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या से पहले पति को फोन पर इसकी जानकारी दी और बताया कि वो मर रही है। उसके पति ने उससे बात करने की कोशिश भी की लेकिन महिला ने बात नहीं की।

यूपी में कानपुर के कल्याणपुर में एक महिला ने पति से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या से पहले पति को फोन पर इसकी जानकारी दी और बताया कि वो मर रही है। उसके पति ने उससे बात करने की कोशिश भी की लेकिन महिला ने बात नहीं की। महिला के पति ने एक जानकार को अपनी पत्नी से बात करने के लिए भेजा लेकिन तब तक महिला आत्महत्या कर चुकी थी। घटना कानपुर के कल्याणपुर की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने अपने पति से विवाद के कुछ घंटों बाद उसे फोन किया। मै जान दे रही हूं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। ये बात फोन पर पति से बोलकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीन घंटे पहले दंपति में विवाद हुआ था। मूलरूप से सिकंदरा निवासी कार चालक मोहित कटियार 26 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी के साथ आठ मार्च को कल्याणपुर के पुराना शिवली रोड निवासी उमाकांत अवस्थी के मकान में रहने आया था। मोहित ने करीब छह महीने पहले प्रेम विवाह किया था।

मोहित के मुताबिक गुरुवार सुबह पत्नी से विवाद होने के बाद मोहित काम पर चला गया। फिर कुछ घंटों बाद लक्ष्मी ने पति को फोन कर जान देने की बात कही और कॉल काट दी।कई बार लक्ष्मी को फोन मिलाया लेकिन उठा नहीं। इसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाली पूजा को फोन कर बात कराने को कहा। पूजा जब घर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो लक्ष्मी का शव फंदे से लटक रहा था।