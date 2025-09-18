लव यू सोना बाबू… पति के मोबाइल पर चैटिंग पढ़ विवाद, महिला ने दी जान, बेटी बोली- पापा ने दिया जहर

यूपी के कानपुर में पति के व्हाट्सएप पर आई लव यू... सोना बाबू पढ़कर महिला ने चैटिंग के बारे में पूछा तो दंपति में विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बेटी ने पिता पर हत्या के आरोप लगाए।

यूपी के कानपुर में पति के व्हाट्सएप पर आई लव यू... सोना बाबू पढ़कर महिला ने चैटिंग के बारे में पूछा तो दंपति में विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने आरोपित पति पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की।

यशोदा नगर निवासी मुकेश दुबे एक पेंसिल कंपनी में मैनेजर हैं। उनके परिवार में 38 वर्षीय पत्नी राधा, बेटी नविका और बेटा रिकेश हैं। राधा के भाई योगेश तिवारी ने बताया कि बहनोई के दूसरी महिला से अवैध संबंध हैं। कुछ समय पहले बहन ने बहनोई के मोबाइल पर दूसरे महिला से अवैध संबंध की चैटिंग पकड़ी थी। जिसके बाद से उनके बीच में अक्सर झगड़े होते थे।

आरोप है कि इस दौरान आरोपित बहनोई बहन के साथ मारपीट करता था। सोमवार रात को भी बहनोई ने बहन के साथ मारपीट की, जिसके बाद बहन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बहन की हालत बिगड़ने पर भांजी नविका ने उन्हें कॉल कर घटना की जानकारी दी। जब वह लोग पहुंचे तो पता चला कि बहनोई ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां इलाज के दौरान मंगलवार को बहन की मौत हो गई। वहीं, घटना के बाद मायके वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। नौबस्ता थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है।

दामाद पर लगाया मारपीट का आरोप मायके वालों का आरोप है कि बेटी की हालत बिगड़ने की सूचना पर वह लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि राधा की मौत हो चुकी है। जिसके बाद उन लोगों ने आरोपित दामाद से बात कर घटना के बारे में जानने का प्रयास किया। आरोप है कि जिस पर दामाद ने अस्पताल में मारपीट की। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।