कानपुर में हैवानियत! एक पत्नी ने चबाया पति का कान, दूसरे के दोस्त ने दांतों से नाक काटकर नोंचा मांस

कानपुर में दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। एक में एक पत्नी ने अपने पति का कान दांतों से काट लिया। वहीं, दूसरे मामले में एक दोस्त ने अपने दोस्त की नाक और मुंह का मांस दांतों से काटा है। दोनों मामलों में पुलिस जांच जारी है।

यूपी में कानपुर के अनवरगंज में जहां मामूली बात पर पत्नी ने पति को पीटा और उसका कान चबा लिया, वहीं कल्याणपुर में दोस्त ने दोस्त की नाक चबा ली और दांतों से चेहरे का मांस नोच लिया। दोनों मामलों में घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को तहरीर दी गई है। आरोपी पत्नी सारिका के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लाटूश रोड खटिकाना निवासी अमित सोनकर सब्जी का काम करता है। छोटे भाई शिव सोनकर के मुताबिक आठ साल पहले अमित का मोहल्ले में रहने वाली युवती से विवाह हुआ था। आरोप है कि रोजाना के घरेलू विवाद के कारण तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार सुबह पानी को लेकर अमित का पत्नी से विवाद हो गया। पत्नी ने अमित को पीटने के बाद कान दांतों से इस तरह चबाया कि आधा हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया। अमित के बाएं हाथ में धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उधर, बारासिरोही निवासी स्क्रैप कारोबारी इलाके के एक युवक के साथ पिछले तीन वर्षों से पार्टनरशिप में काम कर रहा था। आरोप है कि युवक स्क्रैप कारोबारी पर लंबे समय से समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। सोमवार देर शाम स्क्रैप कारोबारी औरैया से माल लेकर अपनी कार से युवक के साथ वापस लौट रहा था। पनकी के कैंब्रिज चौराहे पर पहुंचते ही युवक एक बार फिर समलैंगिक संबंध के लिए दबाव बनाने लगा।