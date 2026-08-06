पत्नी और नाबालिग प्रेमी के दो दोस्तों को पति की हत्या में उम्रकैद, बॉयफ्रेंड का केस जारी
कानपुर में कोर्ट ने पत्नी और नाबालिग प्रेमी के दो दोस्तों को पति की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, महिला के नाबालिग बॉयफ्रेंड का केस जारी है। उसका केस नाबालिग कोर्ट में विचारधीन है।
यूपी के कानपुर में कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में सजा सुनाई है। नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी और प्रेमी के दो दोस्तों को अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रेमी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन गांव के मजरा फाटा पुरवा निवासी रामबाबू पटेल की 17 फरवरी 2024 को घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दूसरे दिन उनके पिता रामशरण पटेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि रामबाबू की पत्नी सविता पटेल ने अपने नाबालिग प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन गांव के मजरा फाटा पुरवा निवासी रामबाबू पटेल की 17 फरवरी 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता रामशरण पटेल ने अज्ञात पर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने खुलासा किया कि रामबाबू की पत्नी सविता ने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ हत्या की साजिश रची थी। मंगलवार को अदालत ने सविता देवी तथा प्रेमी के दो दोस्तों, बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र के टिकुरी निवासी बरकत अली और अफजल को दोषी करार दिया था। बुधवार को तीनों को सजा सुनाई।
केस डायरी गायब होने पर रिपोर्ट दर्ज
कानपुर देहात में शिवली कोतवाली में वर्ष 1995 में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमें की केस डायरी गायब हो गई। इस मुकदमें में 2025 में जेल भेजे गए एक आरोपित की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इसका ख्ुालासा हुआ। कोर्ट ने जिला जज को केस डायरी गाबय होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही आंतरिक जांच कराने का आदेश दिया है। अकबरपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिवली कोतवाली में वर्ष 1995 में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमें में आरोपित मुकेश सिंह 13जून 2025 को जेल भेजा गया था। मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-4 में उसकी जमानत अर्जी खारिज होने पर उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका 32952/25 दाखिल की थी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें