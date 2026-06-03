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थाने में रील, पिस्टल थाम दौड़ाई कार... उर्सला में पी गई बीयर, सोशल मीडिया पर कानपुर वायरल

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, कानपुर
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सोशल मीडिया पर कानपुर और कानपुर की वीडियो वायरल हो रही हैं। कहीं, थाने में रील बनाई जा रही है तो कहीं पिस्टल थामकर कार दौड़ाई गई है। वहीं, एक वीडियो में दिख रहा है कि उर्सला में बीयर पी गई है। पुलिस मामलों की जांच में जुटी है।

थाने में रील, पिस्टल थाम दौड़ाई कार... उर्सला में पी गई बीयर, सोशल मीडिया पर कानपुर वायरल

सोशल मीडिया पर कानपुर की कई वीडियो वायरल हो रही हैं। मंगलवार को पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। वायरल हुई वीडियो में कहीं युवकों ने थाने में रील बनाई है तो कहीं एक युवक गाड़ी में असलहों के साथ दिखा है। नियमों को ताक पर रखकर ये वीडियो बनाई कई हैं। यहां तक की एक वीडियो अस्पताल में बीयर पीने की बनाई गई है।

बाबूपुरवा थाने में बनाई रील.. शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं

कानपुर के बाबूपुरवा थाने की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल रील में तीन युवक थाने से निकलते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में दबंगई भरे डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। ‘ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं...। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम लाला है। आगे से नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए’।

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रील बादशाह अल्तमश नाम की इंस्टा आईडी से वायरल की गई है। हालांकि, आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल रील की पुष्टि नहीं करता है। चर्चा है कि वायरल रील में एक युवक पर चोरी समेत अन्य धाराओं में बाबूपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी ने बताया कि वायरल रील को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल में बीयर पीकर डस्टबीन में फेंका केन

कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला परिसर में बीयर पीने का मामला सामने आया है। इमरजेंसी में रखे डस्टबिन में खाली केन भी मिला है। इसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड्स के बावजूद अस्पताल में बीयर पीने से कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

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जानकारी के अनुसार इमरजेंसी भवन के ग्राउंड फ्लोर पर डस्टबिन में खाली बीयन का केन पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टरों ने जब इसकी जानकारी की तो उन्हें केन फेंकने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चला। सुरक्षा गार्ड्स भी मामले में कुछ नहीं बता सके। इमरजेंसी प्रभारी डॉ. सपन गुप्ता का कहना है कि अभी वह बाहर हैं, अगर अस्पताल में ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

युवती ने दी पिस्टल, युवक हाथ में लेकर चलाता रहा कार

कानपुर में चकेरी के एक युवक का असलहों के साथ दो अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वह हाथ में पिस्टल थामकर कार दौड़ाते नजर आ रहा है तो दूसरे में बंदूक लेकर बैठा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान में जुट गई है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो 10 सेकंड और 26 सेकंड के हैं।

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एक वीडियो में युवक कार के पास बैठा है और फिल्मी गाने के साथ बंदूक (अधिया) का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरे वीडियो में युवक कार चलाता नजर आ रहा है। उसके बगल में बैठी युवती कार की ड्राज से पिस्टल निकाल कर युवती को देती है और युवक हाथ में पकड़कर कार चलाता नजर आ रहा है। युवक भाजपा नेता व पूर्व पार्षद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि वीडियो की जांच कर युवक की पहचान की जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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