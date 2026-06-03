थाने में रील, पिस्टल थाम दौड़ाई कार... उर्सला में पी गई बीयर, सोशल मीडिया पर कानपुर वायरल

सोशल मीडिया पर कानपुर और कानपुर की वीडियो वायरल हो रही हैं। कहीं, थाने में रील बनाई जा रही है तो कहीं पिस्टल थामकर कार दौड़ाई गई है। वहीं, एक वीडियो में दिख रहा है कि उर्सला में बीयर पी गई है। पुलिस मामलों की जांच में जुटी है।

सोशल मीडिया पर कानपुर की कई वीडियो वायरल हो रही हैं। मंगलवार को पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। वायरल हुई वीडियो में कहीं युवकों ने थाने में रील बनाई है तो कहीं एक युवक गाड़ी में असलहों के साथ दिखा है। नियमों को ताक पर रखकर ये वीडियो बनाई कई हैं। यहां तक की एक वीडियो अस्पताल में बीयर पीने की बनाई गई है।

बाबूपुरवा थाने में बनाई रील.. शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं कानपुर के बाबूपुरवा थाने की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल रील में तीन युवक थाने से निकलते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में दबंगई भरे डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। ‘ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं...। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम लाला है। आगे से नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए’।

रील बादशाह अल्तमश नाम की इंस्टा आईडी से वायरल की गई है। हालांकि, आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल रील की पुष्टि नहीं करता है। चर्चा है कि वायरल रील में एक युवक पर चोरी समेत अन्य धाराओं में बाबूपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी ने बताया कि वायरल रील को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल में बीयर पीकर डस्टबीन में फेंका केन कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला परिसर में बीयर पीने का मामला सामने आया है। इमरजेंसी में रखे डस्टबिन में खाली केन भी मिला है। इसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड्स के बावजूद अस्पताल में बीयर पीने से कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

जानकारी के अनुसार इमरजेंसी भवन के ग्राउंड फ्लोर पर डस्टबिन में खाली बीयन का केन पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टरों ने जब इसकी जानकारी की तो उन्हें केन फेंकने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चला। सुरक्षा गार्ड्स भी मामले में कुछ नहीं बता सके। इमरजेंसी प्रभारी डॉ. सपन गुप्ता का कहना है कि अभी वह बाहर हैं, अगर अस्पताल में ऐसा हुआ है तो जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

युवती ने दी पिस्टल, युवक हाथ में लेकर चलाता रहा कार कानपुर में चकेरी के एक युवक का असलहों के साथ दो अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वह हाथ में पिस्टल थामकर कार दौड़ाते नजर आ रहा है तो दूसरे में बंदूक लेकर बैठा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान में जुट गई है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो 10 सेकंड और 26 सेकंड के हैं।