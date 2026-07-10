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चाचा और चचेरे भाई ने किया बच्ची से रेप, महिला आयोग अध्यक्ष के आदेश पर केस दर्ज

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में महिला आयोग अध्यक्ष के आदेश पर रेप केस दर्ज हुआ। हनुमंत विहार थाने में चार घंटे के भीतर चाचा और चचेरे भाई पर दुष्कर्म का मुकदमा किया गया। अध्यक्ष के सामने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

चाचा और चचेरे भाई ने किया बच्ची से रेप, महिला आयोग अध्यक्ष के आदेश पर केस दर्ज

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के आदेश पर हनुमंत विहार थाने में चार घंटे के भीतर चाचा और चचेरे भाई पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। छात्रा ने अपने चाचा अर्रा नई बस्ती निवासी ब्रजेंद्र सचान और उनके बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। छात्रा ने बताया कि परिजनों ने दबाव बनाकर जबरन समझौता करा दिया था।

मैडम, पति ने पड़ोसन के चक्कर में घर से निकाला

मैडम मेरी दो साल की बच्ची है। पड़ोसन से पति का चक्कर चल रहा है और वह अक्सर घर में ही रहती है। उसका अपने - पति से तलाक हो चुका है। विरोध पर पति ने मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया है। मायके में रहकर जीवन बिता रही हूं। यह दर्द हरबंश मोहाल निवासी महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने रखा।

एक वृद्धा ने - बेटे-बहू की प्रताड़ना बयां की। कहा कि उन्हें घर से निकाला जाए। अध्यक्ष ने उचित कार्रवाई के आदेश दिए। सर्किट हाउस में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जनसुनवाई की। इसमें पहले से चल रहे 40 और तत्काल आए 20 मामलों की सुनवाई की गई। सर्वाधिक मामले पारिवारिक विवादों के रहे।

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महिला आरक्षण बिल जल्द लागू करेगी सरकार: विजया रहाटकर

महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की जरूरत है। देश की महिलाएं बड़ी आशा के साथ इस ओर देख रही हैं। महिलाएं सहभागीकर्ता नहीं नेतृत्वकर्ता हैं। हमने 30 साल से बिल का इंतजार किया है। सरकार अब बहुत जल्दी बिल पारित करके महिलाओं को न्याय देगी। ये बातें राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहीं। गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की हजारों महिलाएं न्याय के इंतजार में हैं। जरूरतमंद महिलाओं को न्याय जरूर मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि हाल में सामने आए दहेज उत्पीड़न के कुछ गंभीर मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। संबंधित राज्यों की पुलिस को शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, कठोर कार्रवाई तथा मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए हैं। एक वर्ष में आयोग द्वारा सवा दो सौ से अधिक प्रत्यक्ष जनसुनवाई कार्यक्रम किए जा चुके हैं। आयोग का प्रयास है कि महिलाओं को उनके क्षेत्र में ही सुनवाई का अवसर मिले और उन्हें त्वरित न्याय एवं राहत उपलब्ध कराई जा सके। दहेज व उत्पीड़न के कई मामलों में दुरुपयोग भी सामने आया है।

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हर महिला को लाभ मिले

पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की ने स्पष्ट कहा कि हर महिला को योजना का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ पाने के लिए महिलाओं को भटकना न पड़े। संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि तीन-चार साल में कानपुर में महिला अपराध कम हुए हैं।

पीड़ित महिलाओं की बात धैर्य से सुनें पुलिसकर्मी

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने रागेंद्र स्वरूप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स सभागार में आयोजित 'शक्ति और सुरक्षा' लैंगिक संवेदनशील पुलिसिंग कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था में संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था का विषय नहीं, अच्छे शासन का सबसे बड़ा पैमाना है। दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में 17 जिलों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि महिला अपराधों में कमी आई है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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