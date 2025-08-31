बुढ़वा मंगल पर बदला रहेगा कानपुर का ट्रैफिक, जानें कौन से रास्ते बंद और कहां पार्क करें वाहन

यूपी के कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल पर श्रद्धालुओं की जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था और डायवर्जन किया गया। 1 सितंबर को शाम 6 बजे से 2 सितंबर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

यूपी के कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल पर श्रद्धालुओं की जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था और डायवर्जन किया गया। 1 सितंबर को शाम 6 बजे से 2 सितंबर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। एडीसीपी अर्चना सिंह ने शनिवार को पनकी मंदिर के आसपास के रूटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और डायवर्जन प्वाइंटों को देखा।

हर दिशा से आने वाले इन रास्तों से जाएंगे - कानपुर देहात से थाना सचेंडी, भौंती बाईपास चौराहा होते हुए पनकी मन्दिर की ओर जाने वाले श्रद्धालु भौंती चौराहे से आगे पनकी पड़ाव गंगागंज क्रॉसिंग से बाएं मंदिर तक पहुंचेंगे। ये अपने वाहनों को स्टेशन रोड़ तिराहा से पूर्व गंगागंज मार्ग के दोनों ओर एवं इस मार्ग से अन्य विभिन्न लिंक मार्गों पर पार्क करेंगे।

- हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव की ओर से आने वाले श्रद्धालु घंटाघर चौराहा, रामादेवी चौराहा, नौबस्ता चौराहा, विजय नगर चौराहा होते हुए मन्दिर परिसर की ओर जाएंगे। ये लोग अपने वाहन एमआईजी तिराहा के अंदर और पनकी थाना मार्ग के दोनों तरफ अपने वाहनों को पार्क करेंगे।

- कन्नौज, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद की ओर से कल्याणपुर होते हुए जो श्रद्धालु मन्दिर परिसर जाएंगे, वे सभी कल्याणपुर से आवास विकास नहर पनकी होते हुए एमआईजी रोड़ एवं सब्जीमंडी तिराहे पर स्थित रामलीला मैदान में अपने वाहन खड़े कर मंदिर परिसर की ओर जा सकेंगे।

- कानपुर देहात, शिवली, रसूलाबाद मार्ग से जवाहरपुरम शताब्दी नगर रतनपुर होते हुए मन्दिर की ओर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को नारायना कॉलेज चौराहे से आगे शताब्दी नगर रोड़ तिराहे तक सड़क के दोनों ओर अपने वाहन खड़े करेंगे।

यूं रहेगा बदलाव - कल्याणपुर की ओर से आने वाला ट्रैफिक आवास विकास नहर पनकी से आगे शताब्दी द्वार, पनकी मन्दिर की ओर नहीं जाएगा। ये वाहन आवास विकास नहर पनकी से अर्मापुर नहर तिराहा अथवा एमआईजी तिराहा होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे।

- पनकी रोड चौकी थाना कल्याणपुर से कोई भी भारी एवं मध्यम वाहन पनकी नहर की ओर नहीं जाएगा। ये वाहन इबल पुलिया विजय नगर होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे।

- भाटिया तिराहा से कोई भी भारी एवं मध्यम वाहन पनकी मंदिर की ओर नहीं जाएगा। ये वाहन अर्मापुर नहर होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

- कालपी रोड से कोई भी भारी एवं मध्यम वाहन पनकीधाम स्टेशन होते हुए पनकी मन्दिर की ओर नहीं जा सकेगा।

- नारायना कॉलेज चौराहे से कोई वाहन शताब्दी गेट तिराहा की ओर नहीं जाएगा। ये वाहन वैकल्पिक रास्तों से गंतव्य को जाएंगे। गंगागंज क्रॉसिंग होकर वाहन निकलेंगे।

- पनकी पड़ाव गंगागंज क्रॉसिंग से कोई भी भारी एवं मध्यम वाहन पनकी मन्दिर की ओर नहीं जा सकेगा।

- भौती बाईपास चौराहे से विजय नगर चौराहे की ओर एवं विजयनगर चौराहे की ओर से भौती बाईपास चौराहे की ओर कोई भी भारी वाहन नहीं जाएगा। ये वाहन भौती बाईपास से एलएमएल चौराहा होते हुए दादानगर, विजय नगर चौराहा मार्ग का प्रयोग कर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे।

यहां खड़े करें अपने वाहन 1. मन्दिर के पश्चिम द्वार गेट नंबर-2 और 3 के मध्य (वीआईपी व आवश्यक सेवा के लिए)

2. शताब्दी रोड़ तिराहा से रतनपुर रोड़ पर सड़क के दोनों ओर

3. सब्जीमंडी रोड के दोनों ओर

4. रामलीला मैदान

5. पनकी थाना मार्ग सड़क के दोंनो ओर

6. कमल मेमोरियल स्कूल गली

7. कछुआ तालाब रोड (पुलिस/प्रशासन पार्किंग)

8. स्टेशन रोड तिराहा से गंगागंज क्रॉसिंग मार्ग

9. एटीएम चौराहा