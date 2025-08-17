यूपी के इस शहर से जल्द दिल्ली के लिए रोजाना मिलेगी फ्लाइट, देखें शेड्यूल

यूपी के कानपुर से दिल्ली के बीच हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। 16 सितंबर से दिल्ली-कानपुर के बीच रोजाना उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी यह फ्लाइट सप्ताह में केवल तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही है।

यूपी के कानपुर से दिल्ली के बीच हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। 16 सितंबर से दिल्ली-कानपुर के बीच रोजाना उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी यह फ्लाइट सप्ताह में केवल तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही है। दिल्ली फ्लाइट का लोड भरपूर होने की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे सातों दिन करने का फैसला किया है। दिल्ली-कानपुर का औसतन रोजाना लोड 75 फीसदी पार होता है, जबकि फ्लाइट का लोड 60 फीसदी से अधिक होने पर उसे सफल माना जाता है। एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने कानपुर-दिल्ली की रोजाना उड़ान 16 सितंबर से शुरू होने की पुष्टि की है।

हर फ्लाइट का लोड 65 फीसदी पार कानपुर से दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई की भी डेली और साप्ताहिक फ्लाइटें हैं। इनका औसतन लोड 65 फीसदी पार रहता है। कानपुर से सबसे अधिक मुंबई फ्लाइट का लोड है औऱ इसका औसतन लोड 80 फीसदी पार रहता है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु फ्लाइट का लोड है।

दिल्ली फ्लाइट का शेड्यूल - दिल्ली से कानपुर को उड़ान 13:00 बजे

- कानपुर एयरपोर्ट उतरेगी 14:10 बजे

- कानपुर से दिल्ली को उड़ान 14:55 बजे

- दिल्ली जाकर उतरेगी 16:10 बजे