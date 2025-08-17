UP Kanpur To Delhi Daily Flight Services begin From 16 September Check Schedule यूपी के इस शहर से जल्द दिल्ली के लिए रोजाना मिलेगी फ्लाइट, देखें शेड्यूल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Kanpur To Delhi Daily Flight Services begin From 16 September Check Schedule

यूपी के इस शहर से जल्द दिल्ली के लिए रोजाना मिलेगी फ्लाइट, देखें शेड्यूल

यूपी के कानपुर से दिल्ली के बीच हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। 16 सितंबर से दिल्ली-कानपुर के बीच रोजाना उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी यह फ्लाइट सप्ताह में केवल तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही है। 

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुरSun, 17 Aug 2025 02:10 PM
यूपी के कानपुर से दिल्ली के बीच हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। 16 सितंबर से दिल्ली-कानपुर के बीच रोजाना उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी यह फ्लाइट सप्ताह में केवल तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही है। दिल्ली फ्लाइट का लोड भरपूर होने की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे सातों दिन करने का फैसला किया है। दिल्ली-कानपुर का औसतन रोजाना लोड 75 फीसदी पार होता है, जबकि फ्लाइट का लोड 60 फीसदी से अधिक होने पर उसे सफल माना जाता है। एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने कानपुर-दिल्ली की रोजाना उड़ान 16 सितंबर से शुरू होने की पुष्टि की है।

हर फ्लाइट का लोड 65 फीसदी पार

कानपुर से दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई की भी डेली और साप्ताहिक फ्लाइटें हैं। इनका औसतन लोड 65 फीसदी पार रहता है। कानपुर से सबसे अधिक मुंबई फ्लाइट का लोड है औऱ इसका औसतन लोड 80 फीसदी पार रहता है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु फ्लाइट का लोड है।

दिल्ली फ्लाइट का शेड्यूल

- दिल्ली से कानपुर को उड़ान 13:00 बजे

- कानपुर एयरपोर्ट उतरेगी 14:10 बजे

- कानपुर से दिल्ली को उड़ान 14:55 बजे

- दिल्ली जाकर उतरेगी 16:10 बजे

दीवाली पर यह मिल सकती सौगात

कानपुर एयरपोर्ट से दीवाली के पहले दिल्ली की मार्निंग और कोलकाता की फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री राम मोहन नायडू से बात हुई थी। उन्होंने कानपुर से दिल्ली की मॉर्निंग फ्लाइट शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर चर्चा जारी है। जल्द इस पर भी एक्शन लिया जा सकता है।

