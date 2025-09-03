UP Kanpur: teams will go door to door and ask 31 questions, where did you visit, where did you stay टीमें घर-घर जाकर पूछेंगी 31 सवाल, कहां-कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur: teams will go door to door and ask 31 questions, where did you visit, where did you stay

टीमें घर-घर जाकर पूछेंगी 31 सवाल, कहां-कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया

यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कानपुर शहर में घर-घर घरेलू पर्यटन व्यय सर्वे शुरू किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान टीमें घर-घर जाएंगी। उनसे 31 सवाल पूछेंगी। एक साल में कहां-कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया।

Deep Pandey कानपुर। गौरव श्रीवास्तवWed, 3 Sep 2025 06:46 AM
share Share
Follow Us on
टीमें घर-घर जाकर पूछेंगी 31 सवाल, कहां-कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया

अगर आपके घर पर कोई घंटी बजाकर पूछे कि आप एक साल में कहां-कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया तो हैरत में न पड़ें। यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कानपुर शहर में घर-घर घरेलू पर्यटन व्यय सर्वे शुरू किया गया है। इसमें अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की टीमें घर-घर जाकर 31 सवाल पूछेंगी। अकेले कानपुर के 84 स्पॉट पर सर्वे होगा। तीन महीने में रिपोर्ट बनेगी।

यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अब पर्यटकों का सर्वे शुरू किया गया है। इसमें एक साल में पर्यटन में किए गए खर्च का ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ने बिपौसी, बिठूर, बीबीपुर, बर्रा, अनवरगंज समेत 84 स्पॉट को चिन्हित किया गया है। यहां पर सर्वे करके हर घर से 31 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें एक साल में कितने लोग घूमने गए थे, कितने स्थानों पर घूमने गए, कितने दिन घूमे, पर्यटन स्थल पर कितनी रात बिताई, कितना खर्च किया, बच्चे गए थे कि नहीं, वहां क्या अच्छा लगा, सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया आदि। इससे हर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यही नहीं, अर्थव्यवस्था में योगदान की सटीक जानकारी हासिल हो सकेगी। टीमों के साथ अफसर भी कई जगह पर मॉनीटरिंग करने के लिए खुद भी मौके पर जाकर स्थिति को देखेंगे।

बिना पंजीकरण कारोबार वालों का भी सर्वे शुरू

अर्थ एवं साख्यिकी विभाग ने बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों का भी सर्वे शुरू कर दिया है। इसमें घर से बिजनेस करने वालों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सात टीमें 108 जगह पर सर्वे करेंगी। छह महीने में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। पंजीकरण न होने की वजह से अर्थव्यवस्था में योगदान की जानकारी नहीं हो पाती है। इसमें किदवई नगर, बर्रा, शास्त्री नगर, अनवरगंज, पैगूपुर बांगर आदि स्पॉट को चिन्हित किया गया है।

ये भी पढ़ें:UP सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, 6 को योगी के समक्ष अफसर बताएंगे प्लान
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके ही थाने में मुकदमा, जानें पूरा मामला

जिला अर्थ एवं साख्यिकी अधिकारी ईशा शर्मा ने बताया कि घरेलू पर्यटन व्यय और बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों का सर्वे शुरू किया गया है। अलग-अलग स्पॉट को चिन्हित करके सर्वे कराया जा रहा है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। सर्वे से सटीक जानकारी हासिल हो सकेगी।

Up News UP News Today UP Tourist Places अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |