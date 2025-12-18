Hindustan Hindi News
UP Kanpur Student Suicide family Ruckus over Postmortem Abused Police after Dispute
आत्महत्या करने वाले छात्र के पोस्टमार्टम पर हंगामा, पुलिस से मामी बोली- वर्दी की कदर है, औकात में रहना

संक्षेप:

यूपी के कानपुर की एनआरआई सिटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाले छात्र प्रखर त्रिवेदी के शव के पोस्टमॉर्टम से पहले हंगामा हो गया। पंचायतनामा में प्रखर के पिता का नाम देख मां बोशकी त्रिवेदी और भाजपा नेत्री मामी भड़क गईं।

Dec 18, 2025 11:55 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर की एनआरआई सिटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाले छात्र प्रखर त्रिवेदी के शव के पोस्टमॉर्टम से पहले हंगामा हो गया। पंचायतनामा में प्रखर के पिता का नाम देख मां बोशकी त्रिवेदी और भाजपा नेत्री मामी भड़क गईं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी से मामी ने कहा-‘वर्दी की कदर करते हैं, अपनी औकात में रहना। झूठ-मक्कारी कर रहा है, मिला हुआ है उन लोगों से। हम लोग रात से पोस्टमार्टम हाउस में पड़े हैं और ये वहां जाकर सेटिंग कर रहा है। हम पूरी रात परेशान रहे, तब प्रखर का बाप नहीं आया और ये उसके पास जाकर पंचायतनामा भरवा लाया।

प्रखर की मामी अनीता त्रिपाठी भाजपा दक्षिण महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं जो पोस्टमॉर्टम हाउस पर ज्यादा गुस्से में दिखीं। वहीं बोशकी त्रिवेदी के अन्य मायके वाले भी पुलिस पर खराब बर्ताव का आरोप लगाते रहे। उन्हें आपत्ति थी कि पंचायतनामा पर प्रखर के पिता के हस्ताक्षर क्यों करवाए गए। हंगामा होने पर पुलिस ने पंचायतनामा में मां बोशकी त्रिवेदी और नाना डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के हस्ताक्षर करवाए।

छात्र की मां बोशकी और मामी अनीता ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के तीन घंटे बाद उन्हें हादसे की जानकारी दी गई। पीएम हाउस में मौजूद सिपाही ने पंचानतनामा भरने को थाने बुलाया फिर पीएम हाउस। उन लोगों को टरकता रहा और उसके पिता और परिजनों के पास जाकर पंचायतनामा भरवा लाया। प्रखर की मां बोशकी ने पति समेत ससुरालियों पर बेटे को नौवीं मंजिल से फेंकने का आरोप लगा नवाबगंज पुलिस से लिखित शिकायत की। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।

पुलिस के मुताबिक यह हुई थी घटना
एनआरआई सिटी के टॉवर नंबर तीन के फ्लैट नंबर 904 में अधिवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पिता राजकिशोर, मां सुमनलता के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी बोशकी चार सालों से बेटी शाभवी के कल्याणपुर स्थित मायके में हैं। 14 वर्षीय बेटा प्रखर उनके साथ रहता था। वह कल्याणपुर स्थित चिन्टल स्कूल में 8वीं का छात्र था। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम ट्यूशन टीचर की शिकायत पर दादी ने डांटा तो उसने नौंवी मंजिल से कूदकर जान दे दी।

अलगाव का असर बच्चों में दिखता

जीएसवीएम कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉ. धनजंय चौधरी के मुताबिक, माता-पिता के अलगाव का असर अक्सर बच्चों पर देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे अक्सर गलत कदम उठा लेते है। जो बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहते है। वह सिंगल पैरेंट वाले बच्चों से ज्यादा सहनशील होते है। क्योंकि जो बच्चे माता-पिता दोनों के साथ रहते है। उन्हें समस्या होने पर या तो वह मां का सहयोग लेते है या पिता का। मगर सिंगल पैरेंट वाले बच्चों को इस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। जिस कारण वह खुद को अकेला महसूस करते है। ये बच्चे अपने मन की बात किसी से साझा नहीं कर पाते है। ऐसी स्थिति में अक्सर बच्चे आवेश में आकर गलत कदम उठा लेते है।

हस्ताक्षर कराना था तो दोनों पक्षों से कराते

मामी बोली कि सुबह सात बजे से वह पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। सिपाही बेवकूफ बना रहा है। सिपाही ने कहा था कि सुबह पांच लोग आकर पंचायतनामा में साइन करना। हम लोग सुबह से बार-बार पुलिस को फोन कर रहे हैं। बार-बार बोल रहा था दो मिनट में आ रहे हैं। अब उनसे पंचायतनामा भरवाकर लाया है। अगर साइन कराना था तो दोनों पक्षों से करवाता। हंगामा बढ़ने पर दरोगा ने पंचायतनामा में प्रखर की संदिग्ध मौत का जिक्र किया। वहीं चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने मां बोशकी और नाना डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई।

बेटे को देखने नहीं पहुंचे पिता मां ने कराया अंतिम संस्कार

छात्र प्रखर की मौत के बाद पिता सुधांशु त्रिवेदी बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस में दिखाई नहीं दिए। छात्र के दादा राजकिशोर परिवार के अन्य रिश्तेदारों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर मां अपने परिवार संग भैरव घाट स्थित विद्युत शव दाह गृह में प्रखर का शव लेकर पहुंचीं। वहां भी पिता नहीं पहुंचे। दारोगा राहुल कुमार ने बताया कि छात्र के दादा अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां मांग रहे थे। छात्र के मां ने पिता के आने पर ही अस्थियां देने को बोला। छात्र के दादा ने कहा कि उनके यहां बच्चे की मौत के बाद उसके पिता नहीं देखते हैं। इसके बाद छात्र की मां ने परिवार के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया।

