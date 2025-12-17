9वीं मंजिल से कूदकर छात्र ने दी जान, होमवर्क पूरा न होने पर दादी ने लगाई थी डांट

संक्षेप: कानपुर में आठवीं के छात्र ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। होमवर्क पूरा न करने पर ट्यूशन टीचर की शिकायत पर दादी ने उसे डांट दिया था। बेटी के साथ अलग रह रही मां ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।

यूपी के कानपुर में एक मैनावती मार्ग स्थित एनआरआई सिटी में रहने वाले आठवीं के छात्र प्रखर त्रिवेदी ने मंगलवार शाम को 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। होमवर्क पूरा न करने पर ट्यूशन टीचर की शिकायत पर दादी ने उसे डांट दिया था। बेटी के साथ अलग रह रही मां ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।

एनआरआई सिटी के टॉवर नंबर तीन के फ्लैट नंबर 904 में अधिवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अपने पिता राजकिशोर मां सुमनलता और 14 वर्षीय बेटे प्रखर के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी बोस्की त्रिपाठी चार साल से कल्याणपुर स्थित अपने मायके में छोटी बेटी के साथ रहती हैं। दोनों में तलाक का मुकदमा चल रहा है। परिजनों ने बताया, बेटा प्रखर चिंटल्स स्कूल में पढ़ता था। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे ट्यूशन टीचर घर पहुंची। होमवर्क पूरा न होने पर टीचर ने दादी से शिकायत कर दी।

टीचर ने कहा कि प्रखर उन्हें 3:30 बजे पढ़ाने के लिए बुला रहा था लेकिन वह दो घंटे बाद पहुंची फिर भी उसने होमवर्क पूरा नहीं किया। इस पर दादी ने कह दिया कि वह तो लैपटॉप में गेम खेल रहा था। इस पर नाराज होकर प्रखर कमरे में चला गया। इसके बाद वह फ्लैट की बालकनी से नीचे कूद गया। परिजन उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल ले गए, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि छात्र को पढ़ाई के लिए डांटा गया था। इससे नाराज होकर उसने कूदकर जान दे दी।

सास-ससुर पर लगाया बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप ‘मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था कि आत्महत्या कर ले। उसकी हत्या की गई है। जब घटना हुई तो ससुराल वाले कहां थे। बेटा मेरे साथ होता तो वह जिंदा होता।’ ये आरोप मां बोस्की त्रिपाठी ने लगाए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची बोस्की ने कहा कि प्रखर काफी खुशमिजाज था, जबकि पति का व्यवहार ठीक नहीं था। वर्षों से वह उनके साथ मारपीट करते रहे हैं इसलिए उनके बीच मुकदमा चल रहा है।

आरोप लगाया कि मुकदमा होने के बाद से पति बेटे प्रखर को जबरन अपने पास रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। कोर्ट के आदेश पर जब महीने में एक बार वह बेटे से मिलने जाती थी तो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती थी। इससे बेटे के दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता था। बोस्की ने बताया कि मुलाकात में बेटा उनके साथ रहने की बात करता तो उसे मारपीट कर चुप रहने की हिदायत दी जाती थी। इन सभी बातों को लेकर वह अक्सर परेशान रहता था। बोस्की ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को ऊपर से फेंका गया है। वह बेटी को जबरन अपने साथ ले आई थी, अन्यथा उसकी भी हत्या कर दी जाती।

चार साल से पति-पत्नी में चल रहा है विवाद बोस्की ने बताया कि पति शराब के लती हैं। पति और ससुरालीजन उन्हें भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब पति के हाथ में कुछ नहीं लगता था तो जनेऊ से गला कस देते थे। पति की हरकतों से तंग आकर चार साल से वह मायके में पिता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ रह रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है। पत्नी ने पति पर चार मुकदमे दर्ज करा रखे हैं।