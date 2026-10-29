नशे के इंजेक्शन लगाकर रखा बेहोश, सिंहानिया परिवार के युवक को बंधक बनाकर ऐसे लूटा

कानपुर में सिंहानिया परिवार के युवकों को बंधक बनाकर लूटा गया और जमीन ट्रांसफर करवा ली। युवकों को नशे के इंजेक्शन लगाकर बेहोश रखा। मीडिया के सामने पहली बार आए प्रणवपत सिंहानिया ने बेहद गंभीर आरोप लगाए और बताया कि केटामीन, ओपियम के इंजेक्शन दे मुझे बेहोश रखते थे।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मैं अपने होशोहवास में न रहूं और वे लोग अपनी मर्जी करते रहें इसलिए दिन में दो बार मुझे केटामीन और ओपियम के इंजेक्शन दिए जाते थे। अभी मैं बात करने की भी स्थिति में हूं लेकिन जब होटल में रहता था तो कुछ भी सूझता नहीं था। पहली बार मीडिया के सामने आए प्रणवपत सिंहानिया ने ऑन कैमरा यह बात कही। उसने आरोप लगाया कि वह परिवार से न मिल सके इसलिए उसे होटल के अलग-अलग फ्लोर और रूम में दो से तीन माह में ट्रांसफर कर दिया जाता था।

बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित सिंघानिया घराने की एक शाखा के सदस्य प्रणवपत सिंहानिया की तहरीर पर दो साल तक बंधक बना कर ड्रग्स देने, करोड़ों की संपत्ति जबरन लिखवाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस बिल्डर सुयश अस्थाना, बृजेन्द्र नाथ मिश्रा उर्फ बेबी बिल्डर, मां केमिस्ट के संचालक श्रीराम मिश्रा उर्फ रमित को जेल भेज चुकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसमें कई और गिरफ्तारियां की जाएंगी।

प्रणवपत के मुताबिक उसने सुयश से किसी सूरत में घर न बेचने की बात कही थी लेकिन उसने कब एग्रीमेंट कराया और कब रजिस्ट्री, उसे पता ही नहीं चला। उससे 100 कागज में हस्ताक्षर यह कहकर कराए गए कि तुम्हें बार-बार आने की जरूरत नहीं होगी। कालपी रोड राधाकुंज निवासी कारोबारी प्रणवपत सिंहानिया मंगलवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उस दर्द को साझा किया जो पिछले दो वर्षों में उन्होंने बर्दाश्त किया।

पुलिस आयुक्त के पास आयीं तीन कॉल आरोपियों के बचाव को लेकर पुलिस आयुक्त के पास पिछले दो दिनों से तीन कॉल आ चुकी हैं। इसमें लखनऊ के साथ ही उनके विभागीय की भी कॉल है।

भाई बोला, पुलिस ने सुना होता तो यह हालत न होती प्रणव के भाई अद्वैत ने बताया कि मां के साथ उसने कई बार स्वरूप नगर थाने के चक्कर लगाए लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। पुलिस आयुक्त, रघुबीर लाल ने कहा कि इस मामले तीन लोगों को जेल भेजा जा चुका है जबकि 10 से 12 अज्ञात में कई की पहचान पुलिस कर चुकी है। जल्द ही उन्हें भी बेनकाब किया जाएगा।

ऑफिस में एग्रीमेंट टू सेल, बैनामा रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रणवपत सिंहानिया ने बताया कि कोपरगंज में उसके परिवार की 100 करोड़ की संपत्ति है। यहां करीब 150 दुकानें हैं। इसका एक तिहाई हिस्सा उसके पास है। वहीं कालपी रोड स्थति राधा कुंज वाला घर का आधा हिस्सा उसकी संपत्ति है। यह संपत्ति भी करोड़ों में है। इसका साढ़े तीन हजार वर्गगज जमीन का एग्रीमेंट टू सेल सुयश से अपने ऑफिस में कराया जबकि संपत्ति का सेल डीड (बैनामा) कराने के लिए उसे कार से रजिस्ट्री कार्यालय ले गए। वहां जाने से पहले भी उसे इंजेक्शन दिया गया। उससे वहां 100 सादे कागजों में हस्ताक्षर कराए गए।

सुयश को अपनी हालत बताता तो वह भिजवाता था ड्रग्स होटल के कमरों में ड्रग्स कैसे पहुंचती थी के सवाल पर प्रणवपत ने बताया कि शुरू में इन लोगों ने इंजेक्शन दिए जिससे वह उनका आदी हो गया। एक लिमिट के बाद वह बेचैन हो उठता था। पूरे शरीर में दर्द होता था। मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रहता था। बहुत ज्यादा ड्रग्स की तड़प होती थी तो वह सुयश को फोन कर कहता, ये क्या कर रहे हो। बहुत दिक्कत हो रही। लग नहीं रहा कि मैं अब बचूंगा। फोन करने के कुछ देर बाद एक आदमी बाहर से आता था और चुपचाप लिक्विड फार्म में केटामीन और ओपीयम पकड़ा कर चला जाता था।