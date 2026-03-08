यूपी के इस शहर में शिया समुदाय नहीं मनाएगा ईद, काली पट्टी बांध नमाज करेंगे अदा
यूपी के कानपुर में शिया समुदाय ने निर्णय लिया है कि वह इस साल ईद नहीं मनाएगा। अलविदा और इसके बाद ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा करेंगे। यह फैसला ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट ने चर्च रोड ग्वालटोली में मजलिस व बैठक के बाद लिया।
यूपी के कानपुर में शिया समुदाय ने निर्णय लिया है कि वह इस साल ईद नहीं मनाएगा। अलविदा और इसके बाद ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा करेंगे। यह फैसला ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट ने चर्च रोड ग्वालटोली में मजलिस व बैठक के बाद लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका-इजरायल के हमले में मारे जाने के बाद विरोध स्वरूप यह फैसला लिया गया है।
मजलिस व बैठक के दौरान कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई दुनिया के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु थे। उनकी शहादत के बाद शिया समुदाय में गम और गुस्सा है। रमज़ान के पाक महीने में जिस तरह से अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर सुप्रीम लीडर और मासूम स्कूली बच्चों की जान ली है, उसकी अमन पसंद लोग निंदा कर रहे हैं।
ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट के महासचिव नायाब आलम ने कहा कि पूरी दुनिया में जिस तरह से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और ईरान में जिस तरह से ईरान सुप्रीमो और मासूम बच्चों को शहीद किया गया, उसकी वजह से हमारा दिल गम से भरा हुआ है। ऐसे में शिया समुदाय बेहद सादगी के साथ काली पट्टी बांध कर ईद की नमाज़ अदा करेगा। महासचिव ने ऐलान किया कि इस ईद में न तो नए कपड़े पहने जाएंगे और न ही सिवंई बनाई जाएगी। शिया समुदाय कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे खुशी ज़ाहिर हो। अलविदा जुमे की नमाज़ भी काली पट्टी बांध कर अदा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि खामेनेई न सिर्फ शियाओं के बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों को लीडर थे जो अमेरिका के सामने नही झुके। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर को खिराजे अकीदत पेश की गई। यहां मोहम्मद ज़की, दानिश रिज़वी, जमील हुसैन, मोहम्मद रज़ा, शहादत रिज़वी, वहदत काज़मी, शारिब अब्बास, नज़र अब्बास, शाहिद अली, आमिर अब्बास, आफताब हुसैन, शहाब रिज़वी आदि मौजूद थे।
हजरत अली की शहादत पर मजलिसें
मुसलमानों के आखिरी खलीफा हजरत अली 19 रमजान को नमाज के दौरान जख्मी हो गए थे और 21 रमजान को अपने रब के हुजूर पहुंच गए थे। इस सिलसिले में शहर में 17 रमजान से से मातमी अंजुमनें मजलिसों का सिलसिला शुरू करती हैं जो 21 रमजान तक चलता है। इस दौरान 19 मजलिसों और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। 17 रमजान (शनिवार) को अंजुमन रिजविया ने इसकी शुरुआत की। अंजुमन जुल्फिकार हैदरी, अंजुमन जाफरिया, अंजुमन पंजतनी, मकतबा इमामिया आदि हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें