Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Security Guard Killed Friend With licensed Gun after dispute over bonfire
अलाव में लकड़ी डालने पर भिड़े दोस्त, सिक्योरिटी गार्ड ने साथी की गोली मार की हत्या

संक्षेप:

कानपुर में निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार रात नशे में सिक्योरिटी गार्ड अनिरुद्ध द्विवेदी ने साथी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। साथी ने अलाव तापने के दौरान ज्यादा लकड़ी डालने से मना किया तो दोनों में विवाद होने लगा था।

Dec 28, 2025 12:10 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
यूपी में कानपुर के बिल्हौर के गदनपुर आहार गांव में निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार रात नशे में सिक्योरिटी गार्ड अनिरुद्ध द्विवेदी ने साथी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। साथी ने अलाव तापने के दौरान ज्यादा लकड़ी डालने से मना किया तो दोनों में विवाद होने लगा था। इसी दौरान अनिरुद्ध ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से सीने में गोली मार दी। शनिवार शाम को आरोपी ने बंदूक समेत कल्याणपुर थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बिल्हौर के औरंगपुर सांभी गांव का 45 वर्षीय निर्मल सिंह चंदेल किसान था। उसकी पत्नी पुष्पा कैंसर से जूझ रही है और चल तक नहीं पाती है। इलाज के खर्च के लिए निर्मल निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था। इसी गांव का अनिरुद्ध द्विवेदी भी लाइसेंसी बंदूक के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। इंस्पेक्टर बिल्हौर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि शुक्रवार रात को दोनों ड्यूटी पर थे।

रात करीब 1:15 बजे गार्ड अलावा ताप रहे थे। इसी दौरान अनिरद्ध और लकड़ियां डालने लगा तो निर्मल ने यह कहकर मना किया कि पूरी रात काटनी है, थोड़ी-थोड़ी लकड़ी डालो। साथ ही उसने अक्सर में नशे में होकर ड्यूटी न करने के लिए भी टोक दिया। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया और अनिरुद्ध ने गोली मार दी। सूचना पर उसे सीएचसी बिल्हौर ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एडीसीपी वेस्ट कपिलदेव सिंह, एसीपी मंजय सिंह और इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की।

हत्या कर भाग रहा आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद

महर्षि महेश योगी अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कर्मचारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि वारदात के बाद दो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो गोली मारने की धमकी देते हुए खेतों से होकर बिल्हौर की तरफ भाग गया। इस दौरान वह सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ था।

मामूली बात पर दोस्त को ही उतारा मौत के घाट

दोनों गार्ड एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक साथ ड्यूटी पर आते और जाते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी।

अब मां की देखभाल कौन करेगा

पिता की मौत से बेसुध बेटी तनिष्का ने रोते-रोते बताया कि पिता किसानी करते थे। मां के इलाज के लिए वह गार्ड की नौकरी करने लगे थे। दिन में मां की देखभाल करते थे। रात में नोकरी। अब देखभाल कौन करेगा।

बोला-हवा में चलाई थी गोली

हत्यारोपित अनिरद्ध की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। उसने शाम को कल्याणपुर थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं, एडीसीपी वेस्ट कपिलदेव सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपनी सफाई में कहा कि उससे गोली हवा में चलाई थी।

