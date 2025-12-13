Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Samuhik Vivah bride ran away with money Jewelry and Gifts before vidai
विदाई से पहले सामूहिक विवाह से सामान लेकर दुल्हन परिवार संग फरार, घर पहुंचे तो खुला ये राज

संक्षेप:

यूपी के कानपुर में अव्यवस्था के बीच कराए गए सामूहिक विवाह में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जब शादी के बाद विदा होने से पहले दुल्हन पंडाल से सामान लेकर रफूचक्कर हो गई। पति ने सिर पीट पूरी बात बताई अफसरों को बताई तो वह भी हैरत में पड़ गए।

Dec 13, 2025 01:56 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में अव्यवस्था के बीच कराए गए सामूहिक विवाह में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जब शादी के बाद विदा होने से पहले दुल्हन पंडाल से सामान लेकर रफूचक्कर हो गई। पति ने सिर पीट पूरी बात बताई अफसरों को बताई तो वह भी हैरत में पड़ गए। दुल्हन के घर भेजकर समाज कल्याण विभाग ने जांच कराई गई तो उसने पति के बारात लेकर घर आने पर उसके साथ जाने की बात बताई।

ककवन के औरव ताहापुर निवासी सियाराम की बेटी नीतू की शादी कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी रामबाबू के बेटे अरुण के साथ सीएम सामूहिक योजना में हुई थी। पति अरुण की सिट्टीपिट्टी तब गुम हो गई जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी नीतू अपने परिवार समेत सरकार की ओर से मिला सारा सामान लेकर बगैर किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गई। पति ने पत्नी और संबंधित के मोबाइल पर कई दफा फोन किया लेकिन कोई सम्पर्क नहीं हुआ।

पति दौड़ते हुए समाज कल्याण अधिकारी के पास पहुंचे और आप बीती बताई। शिकायत मिलते ही अफसर दौड़े तो पहले तो युवती का मोबाइल स्विच आफ बताया। इसके बाद अफसरों की टीम दुल्हन के घर पहुंची तो युवती और उनके परिवार वालों ने बताया कि वह सामान लेकर भागे नहीं हैं। शायद लड़के को पता नहीं है पर उसके घर वालों से हम लोगों की बात हो गई है। इसमें तय हुआ है कि जब दो दिन में वह लोग बारात लेकर यहां आएंगे तो लड़की की विदाई धूमधाम से कर दी जाएगी।

इतना सुनने के बाद अफसरों ने राहत की सांस ली। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि मौके पर जांच करा ली गई है। सामान और युवती घर पर ही हैं। युवक के घर जाने पर युवती सामान लेकर उसके साथ जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो उससे सामान वापस लिया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
