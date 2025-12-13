विदाई से पहले सामूहिक विवाह से सामान लेकर दुल्हन परिवार संग फरार, घर पहुंचे तो खुला ये राज

संक्षेप: यूपी के कानपुर में अव्यवस्था के बीच कराए गए सामूहिक विवाह में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जब शादी के बाद विदा होने से पहले दुल्हन पंडाल से सामान लेकर रफूचक्कर हो गई। पति ने सिर पीट पूरी बात बताई अफसरों को बताई तो वह भी हैरत में पड़ गए।

यूपी के कानपुर में अव्यवस्था के बीच कराए गए सामूहिक विवाह में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जब शादी के बाद विदा होने से पहले दुल्हन पंडाल से सामान लेकर रफूचक्कर हो गई। पति ने सिर पीट पूरी बात बताई अफसरों को बताई तो वह भी हैरत में पड़ गए। दुल्हन के घर भेजकर समाज कल्याण विभाग ने जांच कराई गई तो उसने पति के बारात लेकर घर आने पर उसके साथ जाने की बात बताई।

ककवन के औरव ताहापुर निवासी सियाराम की बेटी नीतू की शादी कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी रामबाबू के बेटे अरुण के साथ सीएम सामूहिक योजना में हुई थी। पति अरुण की सिट्टीपिट्टी तब गुम हो गई जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी नीतू अपने परिवार समेत सरकार की ओर से मिला सारा सामान लेकर बगैर किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गई। पति ने पत्नी और संबंधित के मोबाइल पर कई दफा फोन किया लेकिन कोई सम्पर्क नहीं हुआ।

पति दौड़ते हुए समाज कल्याण अधिकारी के पास पहुंचे और आप बीती बताई। शिकायत मिलते ही अफसर दौड़े तो पहले तो युवती का मोबाइल स्विच आफ बताया। इसके बाद अफसरों की टीम दुल्हन के घर पहुंची तो युवती और उनके परिवार वालों ने बताया कि वह सामान लेकर भागे नहीं हैं। शायद लड़के को पता नहीं है पर उसके घर वालों से हम लोगों की बात हो गई है। इसमें तय हुआ है कि जब दो दिन में वह लोग बारात लेकर यहां आएंगे तो लड़की की विदाई धूमधाम से कर दी जाएगी।