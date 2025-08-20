मखदूम शाह आला उर्स के लिए कानपुर में 21 अगस्त से रूट डायवर्जन, देखें पार्किंग कहां करें

यूपी के कानपुर में मखदूम शाह आला उर्स आयोजन के मद्देनजर पुलिस ने 21 अगस्त को शाम 6:00 बजे से 22 अगस्त को कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात का डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने उन्नाव और अन्य जिलों से आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग भी तय कर दी है।

यूं रहेगा डायवर्जन - सर्किट हाउस पुरानी चुंगी की तरफ से आने वाले वाहन बीमा चौराहा नहीं जाएंगे। ये वाहन गल्ला गोदाम तिराहा (सुल्तान टेनरी) से दाहिने मुड़कर केडीए चौराहा से बाएं मुड़कर जेके चौराहा से होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

- रामादेवी की तरफ से लखनऊ जाने वाले वाहन रामादेवी रैंप से ऊपर फ्लाई ओवर पर चढ़कर लखनऊ जा सकेंगे। रामादेवी से जाजमऊ आने वाले वाहन जेके चौराहे से आगे नहीं जा सकेंगे। ये वाहन जेके चौराहे से बाएं मुड़कर केडीए चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

- उन्नाव की तरफ से उर्स में शामिल होने वाले वाहन विश्वकर्मा द्वार से सर्विस रोड होते हुए जाजमऊ थाने की तरफ नहीं जाएंगे। दोपहिया वाहन विश्वकर्मा द्वार में बाएं वाजपेयी निवास के सामने खाली ग्राउंड में पार्क होंगे। चौपहिया,बस विश्वकर्मा द्वार से फ्लाई ओवर होते हुये रामादेवी रैम्प से नीचे उतर कर यू-टर्न लेकर हरजेन्द्र नगर होते हुये जेके चौराहे से बाएं मुड़कर केडीए चौराहे होते हुये अकील कंपाउंड में पार्क करेंगे।

- शेखपुर, मोतीनगर गांव की ओर से आने वाले वाहन जाजमऊ थाने की तरफ नहीं जाएंगे। ये संजय नगर तिराहा से बाएं मुड़कर तिवारीपुर आसियाना रोड,जेके चौराहे होते हुए गंतव्य को जाएंगे।

पार्किंग के लिए यहां खड़े करें वाहन - वाजपेयी निवास के सामने ग्राउंड- उन्नाव से आने वाले दो पहिया वाहन विश्वकर्मा गेट जाजमऊ के पास वाजपेयी निवास के सामने ग्राउंड में पार्क कर उर्स में जा सकेंगे।

- अकील कंपाउंड पार्किंग- उन्नाव की ओर से आने वाले चौपहिया वाहन और बस रामादेवी चौराहे के रैंप से नीचे उतर कर यू-टर्न लेकर हरजेन्द्र नगर होते जेके चौराहे चौराहे से बाएं मुड़कर अकील कंपाउंड में पार्क करेंगे।