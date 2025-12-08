Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Rohan also died in the Goa nightclub fire; young man worked as a chef
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कानपुर के रोहन की भी मौत; शेफ की नौकरी करता था युवक

संक्षेप:

Dec 08, 2025 04:27 pm IST
गोवा के नाइट क्लब में शनिवार देर रात सिलेंडर विस्फोट और आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में कानपुर के रोहन सिंह की भी मौत हुई है। रोहन की मौत की जानकारी मिलने के बाद घर पर मातम छाया है। परिवार के लोग शव लेने के लिए गोवा रवाना हुए हैं।रोहन नाइट क्लब में शेफ की नौकरी करता था।

मूल रूप से नेपाल निवासी रोहन के पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली थी। जिसके चलते रोहन को नानकारी में रहने वाली मामी रूपा सिंह ने बचपन से पाला पोसा। खाना बनाने की रुचि को देखते हुए मामी ने उसे शेफ बनने की सलाह दी थी। कानपुर के कई रेस्टोरेंट और होटल में काम करने के बाद रोहन गोवा के नाइट क्लब में शेफ बन गया था। मृतक के ममेरे भाई रोहन ने बताया कि मेरे भाई अजय सिंह ने बताया कि समाचार के माध्यम से पता चला कि रोहन की नाइट क्लब में लगी आग में दम घुटने के कारण मौत हो गई है।

आपको बता दें कि उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' में शनिवार रात आग लग गई थी। इस घटना में मारे गए 25 लोगों में से ज़्यादातर नाइट क्लब के कर्मचारी थे। अभी तक गोवा पुलिस ने इस मामले में क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया है।

मेरी संवेदनाएं गोवा दुर्घटना के प्रभावित शोकाकुल परिवारों के साथ : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवा में हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि गोवा के अरपोरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

Up News UP News Today Goa News अन्य..
