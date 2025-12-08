गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कानपुर के रोहन की भी मौत; शेफ की नौकरी करता था युवक

संक्षेप: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई है। इस अग्निकांड में यूपी के कानपुर के रोहन की भी जान चली गई है। रोहन की मौत की जानकारी मिलने के बाद घर पर मातम छाया है। रोहन शेफ की नौकरी करता था।

गोवा के नाइट क्लब में शनिवार देर रात सिलेंडर विस्फोट और आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में कानपुर के रोहन सिंह की भी मौत हुई है। रोहन की मौत की जानकारी मिलने के बाद घर पर मातम छाया है। परिवार के लोग शव लेने के लिए गोवा रवाना हुए हैं।रोहन नाइट क्लब में शेफ की नौकरी करता था।

मूल रूप से नेपाल निवासी रोहन के पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली थी। जिसके चलते रोहन को नानकारी में रहने वाली मामी रूपा सिंह ने बचपन से पाला पोसा। खाना बनाने की रुचि को देखते हुए मामी ने उसे शेफ बनने की सलाह दी थी। कानपुर के कई रेस्टोरेंट और होटल में काम करने के बाद रोहन गोवा के नाइट क्लब में शेफ बन गया था। मृतक के ममेरे भाई रोहन ने बताया कि मेरे भाई अजय सिंह ने बताया कि समाचार के माध्यम से पता चला कि रोहन की नाइट क्लब में लगी आग में दम घुटने के कारण मौत हो गई है।

आपको बता दें कि उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' में शनिवार रात आग लग गई थी। इस घटना में मारे गए 25 लोगों में से ज़्यादातर नाइट क्लब के कर्मचारी थे। अभी तक गोवा पुलिस ने इस मामले में क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया है।