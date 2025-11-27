दर्दनाक मौत! डंपर के रौंदने से दो भाइयों के सिर धड़ से अलग, सड़क पर बिखरे मांस के टुकड़े

संक्षेप: पान मसाला फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहे बाइक सवार चचेरे भाइयों को एटूजेड प्लांट के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की गर्दन धड़ से अलग हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों के क्षत-विक्षत शव हाईवे पर इधर उधर पड़े थे।

यूपी के कानपुर में पनकी की एक पान मसाला फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहे बाइक सवार चचेरे भाइयों को एटूजेड प्लांट के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की गर्दन धड़ से अलग हो गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों ने डंपर का पीछा कर चालक-क्लीनर को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया।

शिवली के लालपुर निवासी 20 वर्षीय धनंजय सिंह और उनका चचेरा भाई 18 वर्षीय हिमांशु पनकी स्थित पान मसाला फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते थे। बड़े भाई धर्मेंद्र ने बताया कि बुधवार सुबह नाइट ड्यूटी खत्म होने के बाद वह गांव के छोटे के साथ एक बाइक से और धनंजय चचेरे भाई हिमांशु के साथ दूसरी बाइक से घर लौट रहे थे।

पनकी में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मौरंग लदे डंपर ने दोनों को रौंद दिया। धर्मेंद के मुताबिक इस घटना की जानकारी उन्हें तब हुई जब पुलिस ने कॉल की। दरअसल वह धनंजय से आगे थे और घर पहुंच चुके थे। पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मौत का मंजर देख हर कोई सिहर उठा घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। पनकी हाईवे पर एटूजेड प्लांट के पास वाहनों का आना-जाना लगा था। सुबह का वक्त होने से ज्यादा ट्रैफिक नहीं था लेकिन वाहन तेज रफ्तार में भाग रहे थे। इसी बीच इंडस्ट्रियल एरिया से नाइट ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को डंपर ने रौंद दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों के क्षत-विक्षत शव हाईवे पर इधर उधर पड़े थे। यह खौफनाक मंजर देख वहां से गुजर रहे राहगीर सिहर उठे। हर कोई बस दोनों युवकों की दर्दनाक मौत पर अफसोस जाहिर कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

लालपुर शिवराजपुर थाना शिवली निवासी धनंजय और हिमांशु दोनों चचेरे भाई थे। दोनों एक साथ पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। पिछले कुछ दिनों से दोनों की नाइट शिफ्ट लग रही थी। बुधवार सुबह दोनों नाइट शिफ्ट कर बाइक से घर के लिए निकले। अभी दोनों पनकी हाईवे के एटूजेड प्लांट के पास ही पहुंचे थे तभी आगे चल रहे डंपर और लोडर के बीच से निकलने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान लोडर से छूने पर बाइक अनियंत्रित हो गई और डंपर में जा घुसी। दोनों भाइयों को डंपर रौंदते हुए निकल गया। दोनों के सिर धड़ से कुछ दूरी पर पड़े थे।

इस हादसे के मंजर को जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। रुक-रुककर वाहन चालक मांस के लोथड़ों से बचते हुए निकाल रहे थे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद सड़क पर मांस के लोथड़े इधर-उधर जा गिरे। राहगीर बचते हुए वाहन निकाल रहे थे। इसलिए कुछ देर के लिए यातायात रुकवा दिया गया था। पुलिस ने क्षत विक्षत शव को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

दो बेटों की मौत से परिवार में छाया मातम धनंजय के पिता शिवपाल की एक साल पहले ही मौत हो चुकी है। उनके परिवार में मां कांती, बड़े भाई संजय व धर्मेंद्र हैं। वहीं हिमांशु के पति रामआसरे मजदूर हैं। परिवार में मां लक्ष्मी और तीन छोटे भाई हैं। परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दोनों नौकरी कर सहयोग करते थे।

डंपर चालक पर नशे में होने का आरोप परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे से पहले आरोपित चालक ने घटनास्थल के पास मौजूद शराब की दुकान में शराब पी। उसके बाद वह डंपर लेकर निकल पड़ा। चालक ने नशे की हालत में दोनों भाइयों को रौंद दिया।

