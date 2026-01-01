Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur PSIT Students Develop Voka Device with AI for Senior Citizens Differently abled help
साथी बन बुजुर्गों और दिव्यांगों का अकेलापन दूर करेगा ‘वोका’, एआई करेगा मदद

संक्षेप:

Jan 01, 2026 12:00 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
बेटे-बेटी या परिवार से दूर अकेले रह रहे बुजुर्गों व दिव्यांगों का साथी अब ‘वोका’ बनेगा। वोका कोई व्यक्ति या संस्थान नहीं बल्कि एक डिवाइस है। जो हर पल बुजुर्गों के साथ रहेगी और उनके सुख-दुख को बांटने के साथ उनकी मदद भी करेगी। इस विशेष डिवाइस को पीएसआईटी के छात्रों के स्टार्टअप वॉयकिस टेक्नोलॉजिस ने तैयार किया है। बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए यह डिजिटल साथी जल्द ही बाजार में भी उपलब्ध होगा।

पीएसआईटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र और स्टार्टअप के फाउंडर अननवय पांडेय और प्रज्ञा रिया साहू ने ग्रुप निदेशक डॉ. मनमोहन शुक्ला की देखरेख में यह विशेष डिवाइस तैयार की है। छात्रों ने बताया कि अक्सर बुजुर्ग और दिव्यांग समाज की अनदेखी व अकेलेपन के कारण गंभीर मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और खुद लंबा जीवन नहीं जीना चाहते हैं। ऐसे बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए यह डिवाइस एक अच्छे दोस्त की तरह होगी। उन्होंने बताया कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित वर्चुअल साथी है। जो एडवांस कंप्यूटिंग पर काम करता है और इसमें रैस्पबेरी पाई 5 का उफयोग किया गया है। जो तेज प्रोसेसिंग और बेहतर परफॉर्मेंस देता है।

डॉ. मनमोहन शुक्ला ने बताया कि इस डिवाइस की खासियत है कि यह भावनाओं को समझती है। इसमें 3डी एनिमेटेड वर्चुअल पर्सन मौजूद है, जिससे यह बुजुर्गों को बिलकुल इंसान की तरह बात समझकर उसका उसी अंदाज में जवाब देती है। जैसे खुशी में उत्साह व्यक्त करती है तो दुख में सांत्वना देती है। यह डिवाइस जवाब से पहले बातचीत के पैटर्न का विश्लेषण करती है। डॉ. मनमोहन शुक्ला ने बताया कि यह डिवाइस पोर्टेबल और अत्यधिक छोटी है, जिसे बुजुर्ग हमेशा अपनी पॉकेट में साथ रख सकते हैं। यह डिवाइस एआई आधारित है और बुजुर्गों की बातों का विश्लेषण कर सही-गलत का अंदाजा लगाने में सक्षम है।

पीएसआईटी के चेयरमैन, प्रणवीर सिंह, ने कहा कि ‘वोका’ जैसे नवाचार छात्रों की तकनीकी व सामाजिक दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। संस्थान छात्रों के हर आइडिया को वैल्यू देकर उसे स्टार्टअप में तब्दील करने का प्रयास कर रहा है। जिससे युवा नौकरी तलाशने के बजाए आत्मनिर्भर बन सकें और दूसरों को नौकरी प्रदान करें।

पीएसआईटी के ग्रुप निदेशक, डॉ. मनमोहन शुक्ला ने कहा कि ‘वोका’ जैसी डिवाइस बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी। इसकी मदद से वे अकेले रहते हुए भी अकेलेपन के तनाव में नहीं रहेंगे। उनकी जीने की इच्छा बढ़ेगी और वे स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। यह डिवाइस जल्द ही बाजार में होगी। इस डिवाइस को लेकर संस्थान पूरी तरह मदद कर रहा है।

