मिनी बार बने बगीचे में गर्भवती युवती का शव दुपट्टे पर रखा मिला, लिपिस्टक से भरी थी मांग

कानपुर में एक गर्भवती युवती का शव दुपट्टे पर रखा मिला। लिपिस्टक से लड़की की मांग भरी थी। शव घाटमपुर के पतारा में बगीचे में पड़ा था। लड़की के घाऊखेड़ा के युवक से संबंध थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया।

यूपी के कानपुर में घाटमपुर के पतारा कस्बे के तिलसड़ा रोड स्थित बगीचे में गुरुवार सुबह छह माह की गर्भवती युवती का शव पड़ा मिला। वह एक माह से घर से लापता थी। शव एक पेड़ के नीचे बड़े सलीके से उसी के लाल रंग के दुपट्टे पर रखा गया था। दोनों पैरों की तीसरी उंगली में नई बिछियां थीं। लिपिस्टक से मांग भरी गई थी और यही लिपिस्टक होठों पर भी लगी थी। लाल छोटी बिंदी भी उसके माथे पर लगी थी। परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। देर शाम हुए पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है।

पतारा कस्बा निवासी दलित राजमिस्त्री के चार बेटे व तीन बेटियां थीं। उनके बेटे ने बताया कि 25 वर्षीय सबसे बड़ी बहन तीन साल पहले बीएससी करने के बाद गुरुग्राम मेट्रो में नौकरी करने चली गई थी। डेढ़ साल रुकने के बाद वह कानपुर आ गई और यहां एक कंपनी में नौकरी करने लगी। इस दौरान उसके घाऊखेड़ा (लालबंगला) निवासी युवक से प्रेम-संबंध हो गए। वह भी उसी कंपनी में काम करता था।

परिजनों का दावा है कि उसने खुद को अनाथ बताया और बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। उसके साथ रहने के दौरान वह गर्भवती हो गई और तीन माह पहले गांव आ गई। 11 जुलाई को वह फिर से प्रेमी के बुलावे पर कानपुर चली गई। उस दिन बात हुई, इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। गुरुवार सुबह तिलसड़ा में केवड़िया मोड़ के पास बगीचे में उसका शव पड़ा मिला। एसीपी कृष्णकांत यादव, इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया भी पहुंचे। पुलिस ने फारेंसिक टीम व डाग स्क्वायड को बुलाकर जांच पड़ताल कराई। देर शाम हुए पोस्टमार्टम में पता चला कि युवती छह माह की गर्भवती थी। विसरा सुरक्षित रखा गया है। आशंका है कि जहर खाने से मौत हुई है।

प्रेमी ने कहा था मां-बाप शादी नहीं कर रहे, तुम मेरे पास आ जाओ युवती की मां ने बताया कि उसका प्रेमी जुलाई में फोन पर बात कर रहा था। वह कह रहा था कि तुम्हारे मां-बाप तुम्हारी शादी नहीं कर रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको अपना लेंगे। मां के मुताबिक बेटी ने उनकी भी एकबार बात कराई थी। उसने कहा था कि वह अच्छी नौकरी करता है और बेटी को अपना लेगा। लोगों का यह कहना है कि एक प्रेमी उसे धोखा दे चुका था, अब वह दूसरे के साथ रहने गई थी। वह गर्भवती किससे हुई, जानकारी नहीं है और परिजन दोनों में किसी भी प्रेमी को नहीं जानते हैं।

सीसीटीवी से खुलेगा राज, तलाश में जुटी पुलिस युवती की मौत के बाद पुलिस की टीमें उसके मोबाइल का सीडीआर मिलने का इंतजार कर रही हैं। सीडीआर से ही पुलिस को अहम सुराग हाथ लगने की उम्मीद है। पुलिस ने मेन रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ ही आसपास की दुकानों के कैमरे खंगाले हैं। देर रात पुलिस को एक एंबुलेंस दिखी है, लेकिन घटनास्थल पर मिले निशान छोटी गाड़ी के बताए जा रहे हैं।

वीडियोग्राफी व पैनल से हुआ पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया। गर्भवती होने पर उसके गर्भ का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित किया गया है ताकि आरोपित के पकड़े जाने पर उससे मिलान किया जा सके।