मिनी बार बने बगीचे में गर्भवती युवती का शव दुपट्टे पर रखा मिला, लिपिस्टक से भरी थी मांग
कानपुर में एक गर्भवती युवती का शव दुपट्टे पर रखा मिला। लिपिस्टक से लड़की की मांग भरी थी। शव घाटमपुर के पतारा में बगीचे में पड़ा था। लड़की के घाऊखेड़ा के युवक से संबंध थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया।
यूपी के कानपुर में घाटमपुर के पतारा कस्बे के तिलसड़ा रोड स्थित बगीचे में गुरुवार सुबह छह माह की गर्भवती युवती का शव पड़ा मिला। वह एक माह से घर से लापता थी। शव एक पेड़ के नीचे बड़े सलीके से उसी के लाल रंग के दुपट्टे पर रखा गया था। दोनों पैरों की तीसरी उंगली में नई बिछियां थीं। लिपिस्टक से मांग भरी गई थी और यही लिपिस्टक होठों पर भी लगी थी। लाल छोटी बिंदी भी उसके माथे पर लगी थी। परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। देर शाम हुए पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है।
पतारा कस्बा निवासी दलित राजमिस्त्री के चार बेटे व तीन बेटियां थीं। उनके बेटे ने बताया कि 25 वर्षीय सबसे बड़ी बहन तीन साल पहले बीएससी करने के बाद गुरुग्राम मेट्रो में नौकरी करने चली गई थी। डेढ़ साल रुकने के बाद वह कानपुर आ गई और यहां एक कंपनी में नौकरी करने लगी। इस दौरान उसके घाऊखेड़ा (लालबंगला) निवासी युवक से प्रेम-संबंध हो गए। वह भी उसी कंपनी में काम करता था।
परिजनों का दावा है कि उसने खुद को अनाथ बताया और बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। उसके साथ रहने के दौरान वह गर्भवती हो गई और तीन माह पहले गांव आ गई। 11 जुलाई को वह फिर से प्रेमी के बुलावे पर कानपुर चली गई। उस दिन बात हुई, इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। गुरुवार सुबह तिलसड़ा में केवड़िया मोड़ के पास बगीचे में उसका शव पड़ा मिला। एसीपी कृष्णकांत यादव, इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया भी पहुंचे। पुलिस ने फारेंसिक टीम व डाग स्क्वायड को बुलाकर जांच पड़ताल कराई। देर शाम हुए पोस्टमार्टम में पता चला कि युवती छह माह की गर्भवती थी। विसरा सुरक्षित रखा गया है। आशंका है कि जहर खाने से मौत हुई है।
प्रेमी ने कहा था मां-बाप शादी नहीं कर रहे, तुम मेरे पास आ जाओ
युवती की मां ने बताया कि उसका प्रेमी जुलाई में फोन पर बात कर रहा था। वह कह रहा था कि तुम्हारे मां-बाप तुम्हारी शादी नहीं कर रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको अपना लेंगे। मां के मुताबिक बेटी ने उनकी भी एकबार बात कराई थी। उसने कहा था कि वह अच्छी नौकरी करता है और बेटी को अपना लेगा। लोगों का यह कहना है कि एक प्रेमी उसे धोखा दे चुका था, अब वह दूसरे के साथ रहने गई थी। वह गर्भवती किससे हुई, जानकारी नहीं है और परिजन दोनों में किसी भी प्रेमी को नहीं जानते हैं।
सीसीटीवी से खुलेगा राज, तलाश में जुटी पुलिस
युवती की मौत के बाद पुलिस की टीमें उसके मोबाइल का सीडीआर मिलने का इंतजार कर रही हैं। सीडीआर से ही पुलिस को अहम सुराग हाथ लगने की उम्मीद है। पुलिस ने मेन रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ ही आसपास की दुकानों के कैमरे खंगाले हैं। देर रात पुलिस को एक एंबुलेंस दिखी है, लेकिन घटनास्थल पर मिले निशान छोटी गाड़ी के बताए जा रहे हैं।
वीडियोग्राफी व पैनल से हुआ पोस्टमार्टम
तीन डाक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया। गर्भवती होने पर उसके गर्भ का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित किया गया है ताकि आरोपित के पकड़े जाने पर उससे मिलान किया जा सके।
मिनी बार है बगीचा, सैकड़ों शराब की शीशियां पड़ी थीं
पतारा के नरेन्द्र पाल सिंह के जिस बगीचे में रेनू का शव पड़ा था वह किसी मिनी बार से कम नहीं था। यहां केवल शराब के खाली क्वाटर, बोतलें व गिलास, पानी की बोतलों का अंबार था। करीब चार बीघा में हजारों की संख्या में खाली क्वाटर पड़े थे। पुलिस को कुछ नई बोतलें व गिलास भी हाथ लगे हैं, जिन्हे कब्जे में लिया गया है। डाग स्क्वायड भी यहां से करीब एक किमी. दक्षिण दिशा की ओर गया और लौटकर यहीं आ गया। बगीचा अपराध का अड्डा जैसा है जिस पर शायद पतारा पुलिस की नजर नहीं पड़ती।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें