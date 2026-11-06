जाम में फंसी एंबुलेंस में सिपाही की मौत, रास्ता खुलवा रहे पिता की आंखों के सामने तोड़ा दम
कानपुर में जाम में फंसी एंबुलेंस में सिपाही की मौत हो गई। उसके पिता रास्ता खुलवा रहे थ। उन्हीं की आंखों के सामने सिपाही ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। सिपाही एक सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसके पेट से डंपर गुजर गया था।
कानपुर, संवाददाता। फतेहपुर में बुधवार को हादसे में घायल सिपाही की कानपुर के हैलट अस्पताल ले जाते समय एंबुलेस में मौत हो गई। पिता के साथ बाइक से जा रहे सिपाही को टक्कर मारने के बाद डंपर उसके पेट के ऊपर से गुजर गया था। परिजनों ने बेटे की मौत के लिए जाम को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि टाटमिल पर एंबुलेंस जाम में फंस गई और सात किलोमीटर दूर हैलट पहुंचने में दो घंटे लग गए। पिता ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि एंबुलेंस समय पर अस्पताल पहुंची थी।
घाटमप्र के मोतीपुर गांव निवासी किसान प्रमोद सचान का 22 वर्षीय बेटा प्रांशु 2025 में यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ था। उसकी तैनाती अंबेडकरनगर के डांडा कोतवाली में थी। मंगलवार को वह सम्मन तामील कराने के लिए कई जिलों में निकला था। बुधवार को फतेहपुर जाते समय रास्ते में पिता से मुलाकात हो गई। पिता उसे बाइक से फतेहपुर ले जा रहे थे। बक्सर मोड़ पर डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे प्रांशु के पेट के ऊपर से डंपर का पहिया गुजर गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हैलट रेफर कर दिया गया। पिता का आरोप है टाटमिल पर एंबुलेंस जाम में फंसने से समय पर इलाज न मिल सका।
आंखों के सामने बेटे को मरते देख बिलखते रहे पिता
अपने इकलौते सिपाही बेटे प्रांशु सचान की अपनी आंखों के सामने मौत देख पिता प्रमोद बिलखते रहे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता ने पुलिस विभाग को जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि कानपुर पुलिस को भाजपा की पदयात्रा और उसमें उमड़ने वाली भीड़ की जानकारी थी। इसके बावजूद गंभीर रूप से घायल बेटे को लेकर आ रही एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया गया। वह बेटे की जान बचाने के लिए एंबुलेंस से उतरकर लोगों के सामने हाथ जोड़ते रहे, लेकिन जाम से रास्ता नहीं मिला।
घाटमपुर के मोतीपुर गांव निवासी किसान प्रमोद सचान इकलौते बेटे की मौत से बदहवास थे। हादसे के बारे में बताते हुए वह फफक पड़े। उन्होंने बताया कि वह फतेहपुर से एंबुलेंस में गंभीर रूप से घायल बेटे को लेकर आ रहे थे। रास्ते में टाटमिल चौराहे पर जाम मिल गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से जानकारी करने पर पता चला कि भाजपा की पदयात्रा के कारण यातायात बाधित है। इसके बाद वह लोगों से हाथ जोड़कर एंबुलेंस को रास्ता देने की मिन्नतें करते रहे। पुलिसकर्मियों ने भी एंबुलेंस निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
डीसीपी ट्रैफिक, अभयनाथ त्रिपाठी ने कहा कि एंबुलेंस फतेहपुर से दोपहर 2:40 बजे चली थी। हैलट के डॉक्टर ने सिपाही की मौत की सूचना चार बजे स्वरूपनगर थाने को दी। इस हिसाब से एंबुलेंस के चलने और मौत की सूचना में एक घंटा बीस मिनट का समय लगा है। वहीं घटनास्थल से हैलट की दूरी लगभग 50-55 किमी है। सामान्यता एक से डेढ़ घंटे लगता है। इस आधार पर एंबुलेंस सही समय पर हैलट पहुंची है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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