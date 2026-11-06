बिधनू गोलीकांड में इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, शिकायत न सुनने का आरोप

कानपुर के बिधनू गोलीकांड में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि कई बार शिकायत की लेकिन पुलिस ने लगातार अनसुनी की। इसी के बाद पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बिधनू के दहेली उजागर गांव में हुए गोलीकांड की गाज इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह और खड़ेसर चौकी इंचार्ज नवीन शर्मा पर गिर गई। दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। पीड़ितों ने बिधनू पुलिस से शिकायत की लेकिन उन्हें टरका दिया गया। आरोप है कि इससे आरोपियों के हौसले बुंलद हो गए और बुधवार को पीड़ित पक्ष पर तीन राउंड फायरिंग कर दी। इसमें पिता-पुत्र समेत चार लोग घायल हो गए थे। वहीं, कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के मामले में गुजैनी चौकी इंचार्ज कमल किशोर को लाइन भेज दिया गया। चौकी इंचार्ज पर जालौन पुलिस से भिड़ने का आरोप है। जालौन एसपी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

सेन पश्चिम पारा के रामजी पुरवा गांव निवासी महेश राजपूत ने दो वर्ष पूर्व पिता रोशनलाल के नाम पर बिधनू के दहेली उजागर गांव में तीन बीघा जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर वह खेती कर रहे थे। 13 अक्तूबर को दहेली उजागर गांव के मुन्ना सिंह राठौर के परिजनों ने उनके खेत के ठीक बगल में स्थित बगीचे की रजिस्ट्री कराई थी। आरोप है कि उसके बाद से मुन्ना सिंह जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत बिधनू थानेदार तेजबहादुर सिंह से की तो उन्होंने टरका दिया। इसके बाद थाना दिवस और आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की।

आरोप है कि बिधनू पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ करके कोई कार्रवाई नहीं की। बुधवार को महेश को सूचना मिली कि खेत की मेड़ पर सीमेंटेड पिलर लगाकर जबरन कब्जा किया जा रहा था। उन्होंने विरोध किया तो मुन्ना सिंह राठौर उसके भतीजे सागर पाल सिंह राठौर ने अपने करीब 10 लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनाली बंदूक और तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। महेश के हाथ सिर और पैर में, अखिलेश और शीबू के पैर में और साहिल कमर के पीछे निचले हिस्से में गोली लगने से घायल हो गए। सभी को कानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उधर, घटना के बाद देर रात गिरफ्तार पिता-पुत्र मुन्ना सिंह और शशिकांत को जेल भेज दिया गया है।

बदजुबानी में गुजैनी चौकी इंचार्ज भी नपे कालपी बार संघ के अध्यक्ष की हत्या में गैर जिले की पुलिस का सहयोग न करने और बेवजह उलझने में गुजैनी चौकी इंचार्ज कमल किशोर को लाइन हाजिर कर दिया गया। हत्याकांड के छठवें दिन कालपी पुलिस आरोपित अजय यादव की तलाश में गुजैनी पहुंची थी। इस दौरान चौकी इंचार्ज उलझ गए थे। एसपी जालौन की शिकायत पर पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई की है।

सूत्रों के मुताबिक कालपी पुलिस ने कहा कि अपराधी आपके क्षेत्र का है। इतने समय बाद भी उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। इस पर चौकी इंचार्ज बोले, ‘मेरे क्षेत्र के अपराधी है तो मैं क्या करूं। दबिश तो दे रहे हैं, सर्विलांस पर भी लिया गया है’। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि एसपी जालौन की शिकायत पर कमल किशोर को लाइन हाजिर किया गया है।

थानेदार का सीयूजी नंबर जाता रहा बंद घायल अखिलेश और महेश राजपूत ने बताया कि करीब एक माह पहले वह बिधनू थानेदार तेज बहादुर सिंह के पास गए थे। एक्शन नहीं लिया गया। थाना दिवस में शिकायत की। आईजीआरएस पर कई बार शिकायत की लेकिन बिधनू थाना प्रभारी ने कुछ नहीं किया। विवाद के समय थानेदार के सीयूजी नंबर पर फोन किया। घायल अवस्था में फोन किया पर फोन बंद रहा।