पोर्न वीडियो देख रहे हो, हो जाओगे गिरफ्तार...डीसीपी क्राइम बनकर ठगी, कई जिलों में चल रहा गैंग

संक्षेप: पोर्न वीडियो देख रहे हो...तुम्हे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीसीपी क्राइम बनकर ठगी करने वाले गिरोह का गुरुवार को यूपी के कानपुर में साइबर सेल ने भंडाफोड़ किया है। साइबर सेल टीम ने पांच शातिरों को दबोचा।

पोर्न वीडियो देख रहे हो...तुम्हे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीसीपी क्राइम बनकर ठगी करने वाले गिरोह का गुरुवार को यूपी के कानपुर में साइबर सेल ने भंडाफोड़ किया है। साइबर सेल टीम ने पांच शातिरों को दबोचा। दो फरार हो गए। शातिर कानपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, समेत कई जिलों में वारदातें कर चुके हैं। उनके खिलाफ आठ शिकायतें आ चुकी हैं।

डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि श्रावस्ती निवासी प्रमोद कुमार के पास एक माह पहले फोन आया। सामने वाले ने खुद को कानपुर साइबर क्राइम टीम का अधिकारी बताया। कहा कि तुम्हारे गूगल क्रोम का पुलिस एनालिसिस कर रही थी, जिसकी हिस्ट्री से पता चला है कि तुम मोबाइल पर बहुत पोर्न वीडियो देखते हो, जिस पर प्रमोद घबरा गए। इसका फायदा उठा कर साइबर ठगों ने कहा कि तुम्हारे घर पुलिस आ रही है, प्रमोद को मोबाइल पर पुलिस सायरन बजने की आवाज सुनाई दी।

प्रमोद ने माफी मांगते हुए दोबारा न ऐसा न करने को कहा, जिस पर फोन करने वाला ठग बोला कि डीसीपी क्राइम सर बात करेंगे। कुछ देर बाद दूसरी आवाज आई, जिसमें डीसीपी क्राइम बने ठग ने प्रमोद को जेल भेजने की धमकी दी, दोबारा ऐसा न करने की बात पर यूपीआई के जरिए उनसे 46 हजार रुपए ठग लिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने परिचित को घटना के बारे में बताया, तो उसने ठगी होने की बात कही। प्रमोद ने कानपुर साइबर क्राइम टीम से संपर्क किया। पुलिस ने 17 दिसंबर को प्रमोद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई।

साइबर क्राइम टीम ने कानपुर देहात, गजनेर के मन्नहापुर निवासी दो भाइयों सुरेश, दिनेश, कानपुर देहात, दुर्गापुरवा, नारायणपुर निवासी पंकज सिंह और बर्रा 2 निवासी अमन विश्वकर्मा, विनय सोनकर को गिरफ्तार किया। उनके पास से चार मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, बरामद मोबाइल फान से व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकार्डिंग, फर्जी पुलिस प्रोफाइल, क्यूआरकोड, माफीनामा पत्र समेत कई डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए। अब शातिरों के 2003 से बैंक डाटा का एनालिसिस करके देखा जा रहा है। लोग शिकायत करने से शर्माते थे, इसका यह फायदा उठाते थे। यूपीआई, क्यूआर कोड के जरिए रुपये मांग रहे थे। रुपये म्यूल एकाउंट में मंगाए गए।

जंगलों में जमाए थे डेरा शातिर कानपुर देहात के जंगल और खेतों में अपना डेरा बनाए थे। ट्रांसफर–पोस्टिंग की लिस्ट देखते थे। फिर उस पोस्ट पर तैनात अधिकारी का नाम ले ठगते थे। डीसीपी क्राइम ने बताया आरोपियों ने उनके नाम लेकर भी ठगी की।

कानपुर की बोली से मैच कर रही थी आवाज डीसीपी क्राइम ने बताया कि ऐसी ठगी की करीब आठ वारदातें सामने आई थी। खास बात यह थी ठगों की बोली–भाषा कानपुर की बोली से काफी मैच कर रही थी। विभिन्न पोर्टल से जानकारी जुटाई गई।

पैसा वसूलने के बाद पीड़ित से मंगवाते थे माफीनामा डीसीपी क्राइम ने बताया कि शातिर रौब गांठते हुए कई लोगों से बात कराते थे। जिससे किसी को शक न हो। पैसा अलग-अलग खातों में लेने के बाद शातिर पीड़ित से माफीनामा मंगवाते थे। जिससे किसी को शक न हो। सरकार व पुलिस का लोगो बना नोटिस तक भेज देते थे। ठगी के शिकार लोग लोकलाज के भय पुलिस से शिकायत करने से कतराते थे। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में सबसे ज्यादा पंकज पढ़ा लिखा है, उसने बीए पास किया है। पंकज ही गिरोह का सरगना है। शेष अन्य आरोपी 7वीं, 8वीं क्लास तक ही पढ़े हैं।

पुलिस गश्त की पढ़ते थे खबरें आरोपी पुलिस अधिकारियों की तैनाती जानने के लिए न्यूज पेपर और सोशल मीडिया पर पुलिस गश्त की खबरें पढ़ते थे, गैंग के कुछ आरोपी फरार है उनकी भी तलाश की जा रही है।