बिहार के सुल्तान मिर्जा का गैंग यूपी में कर रहा हवाला कारोबार, कोडवर्ड KG ऐसे बढ़ता ‘वजन’
बिहार के सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय का गिरोह ठगी की रकम से हवाला कारोबार कर रहा था। यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हवाला कारोबार का कोडवर्ड ‘केजी’ रकम के हिसाब से ‘वजन’ बढ़ता था। सुल्तान के ठग गिरोह के फैले गुर्गों की मदद से रकम इधर से उधर होती थी।
250 करोड़ रुपये की ठगी में बिहार के सुल्तान मिर्जा गिरोह के राजवीर सिंह और शिवम सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ सनसनीखेज साक्ष्य लगे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक दोनों शातिरों से पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह ठगी की रकम का इस्तेमाल हवाला कारोबार में भी करता है। गिरोह से जुड़े तमाम साइबर ठग देश समेत विदेश तक फैले हैं। इन्हीं की मदद से सरगना हवाला का काम कर रहा है। कुछ ही घंटों में यह गिरोह कहीं भी करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर देता था। इसके लिए गिरोह ने बाकायदा नियम भी तय कर रखे हैं।
एक दिन में दो ही बार रुपये ट्रांसफर करते हैं, वह भी दो घंटे के अंतराल में। गिरोह ने कोड भी बना रखा है। एक केजी मतलब एक लाख और दो केजी मतलब दो लाख ट्रांसफर करने हैं। रकम के हिसाब से ‘केजी’ का वजन बढ़ता जाता है। शातिरों ने हवाला के जरिये रकम महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मुंबई से लेकर दुबई समेत अन्य दूसरे देशों में भिजवाई है।
बता दें बुधवार को पुलिस ने 50 हजार के इनामी दिबियापुर निवासी साइबर ठग राजवीर और गोविंदनगर निवासी साथी शिवम को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे बिहार के सासाराम के रहने वाले सुल्तान मिर्जा को म्यूल एकाउंट बेचते थे। इसके बदले सुल्तान उन्हें प्रत्येक खाते के 25 हजार रुपये प्रतिमाह देता था। तीनों ने नौ राज्यों से करीब 250 करोड़ की साइबरी ठगी की थी। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि पकड़ा गया शिवम फंड मैनेजर है। वह ही पूरे गिरोह के लिए और अन्य डीलिंग के मामले में पैसा भेजता था। शिवम को छुड़ाने के लिए पूरा गिरोह हर तरह से सक्रिय था।
बैंकर्स, वकील और सफेदपोश भी गिरोह में
पुलिस की जांच में सामने आया है कि फरार सुल्तान के गिरोह में कुछ बैंक कर्मचारी, अधिकारी के अलावा अधिवक्ता और सफेदपोश भी शामिल हैं। वकील की मदद से ही सुल्तान ने अग्रिम जमानत भी लगा रखी है। इसी तरह से शिवम को छुड़ाने के लिए भी कई वकील लगे थे। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर खाते खुलवाने का काम किया जाता है। सफेदपोशों के भी शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ऐसे कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए भी हैं। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
दुबई में बार गर्ल पर पैसा उड़ाता नजर आ रहा सुल्तान
लोगों से ठगी गई रकम को साइबर ठग अपनी अय्याशी में उड़ा रहे हैं। करीब 250 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टर माइंड सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय उर्फ जान सेना उर्फ वैलेनटाइन की लोकेशन पुलिस को दुबई में मिल रही है। गुरुवार को पुलिस को सुल्तान का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें एक होटल में डांसर के साथ नाचते हुए रुपये उड़ा रहा है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि सुल्तान को पकड़ने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले उसका पासपोर्ट निरस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे वह कहीं और न जा सके। उसके खिलाफ जल्द ही नोटिस जारी कराया जाएगा।
अंचित आया गिरफ्त में
पुलिस ने साइबर ठगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए राजबीर के खास साथी आगरा फतेहपुर सीकरी निवासी अंचित गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया है। 25 हजार का इनामी अंचित गोयल एक अलग ठगी का गिरोह सुल्तान मिर्जा की तरह चला रहा था। वह भी म्यूल खाते खुलवाने समेत अन्य ठगी का काम करता था। पकड़े गए अंचित से पुलिस देर रात तक पूछताछ करती रही।
गोवा से लेकर खंडाला में करते अय्याशी
पुलिस ने बताया कि सुल्तान अय्याश किस्म का है। दुबई के अलावा वह नेपाल, काठमांडू, थाईलैंड में भी अय्याशी कर चुका है। वहां के होटलों से भी उसके फुटेज जुटाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सिर्फ सुल्तान ही नहीं उसका साथी शिवम भी आए दिन शहर के एक थ्री स्टार होटल में दोस्तों के साथ डांस और शराब की पार्टियां किया करता था।
चार आरोपी रडार पर, रकम पहुंचेगी 500 करोड़
पुलिस के सूत्रों की मानें तो सुल्तान का गिरोह सिर्फ राजबीर और शिवम तक ही सीमित नहीं है। उसके गिरोह के चार और शातिर रडार पर हैं, जिन्होंने देश के कई राज्यों में नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इन चारों के पकड़े जाने के बाद ठगी की रकम 500 करोड़ तक पहुंच सकती है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें