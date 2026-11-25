बिजली मीटर ने पहुंचाया आवास के ठग तक, डीएम के फर्जी साइन करके महिला को फंसाया
बिजली मीटर ने आवास के ठग तक पहुंचाया। ठग ने डीएम के फर्जी साइन करके महिला को फंसाया। उससे रकम वसूल ली। हालांकि मकान किसी और के नाम पर आवंटित था। सारे मामले का खुलासा बिजली के मीटर का आवेदन करने पर हुआ।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाली महिला एक जालसाज के झांसे में आ गई। सरकारी आवास दिलाने के नाम पर जालसाज ने पीड़िता से 1.77 लाख हड़प लिए। जब पीड़िता ने बिजली मीटर के लिए आवेदन किया तो पता चला जालसाज ने भी मीटर के लिए आवेदन कर रखा है। संदेह होने पर उसने शिकायत दर्ज कराई। इधर, डूडा टीम के सत्यापन में वो फर्जी दस्तावेज मिला जिसमें आरोपी ने डीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर पीड़िता को आवास आवंटित कर दिया था। इसके बाद मामले में एडीएम सिटी ने जांच करा आरोपी को दबोचा।
मामले में पीड़िता ने पनकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बताया गया है कि काकादेव निवासी रितु सिंह ने बताया प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद मुलाकात विजय नगर निवासी दीपक उर्फ राजा यादव से हुई। उस दौरान दीपक ने रितु को बताया उसे सरकारी आवास दिला सकता है।
एवज में दीपक ने किस्तों में 1.77 लाख भी ले लिए। रितु के मुताबिक कुछ समय बाद दीपक ने उसे एक आवंटन पत्र दिया। जो पनकी स्थित कांशीराम शहर गरीब आवास योजना का था। भवन संख्या 286 आवास संख्या 5 में कब्जा दिला दिया। इसके बाद रितु ने उस आवास में रहना शुरू कर दिया और भवन की मरम्मत आदि में भी पैसा लगाया।
सत्यापन में निकला फर्जी दस्तावेज
रितु की शिकायत पर डूडा की टीम ने सत्यापन किया जिसके बाद डीएम का फर्जी हस्ताक्षर वाला आवंटन पत्र मिला। मामला डीएम के संज्ञान में लाया गया। डीएम महेन्द्र सिंह तंवर ने एडीएम सिटी व डूडा प्रभारी सौरभ सिंह से मामले में विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। एडीएम सिटी ने मामले में विस्तृत जांच कराई तो सारा गोरखधंधा खुलकर सामने आ गया। रितु की तहरीर पर पनकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।
जेवर और जमापूंजी घर में लगा दी
रितु ने अधिकारियों को बताया कि उसने अपने सारे जेवर बेचकर व जमापूंजी से घर बनवाया। उसने अधिकारियों से प्रार्थना करते हुए कहा कि संतोषी देवी के आने पर वो खुद घर उन्हें सौंप देंगी।
एडीएम सिटी, एडीएम सिटी ने कहा कि डीएम के फर्जी हस्ताक्षर वाला आवंटन पत्र बरामद करने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। डूडा में जो भी आवास आवंटित हुए हैं एक बार सभी कासत्यापन के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें