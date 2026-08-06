यूपी में आर्मी जवानों के लिए बने स्पेशल स्वदेशी बूट, दुश्मनों को धोखा देने को जंगलों में पहनेंगे
यूपी में आर्मी जवानों के लिए स्पेशल स्वदेशी बूट बनाए गए हैं। कानपुर ओईएफ ने जवानों के लिए ऑलिव ग्रीन बूट तैयार किए हैं। दुश्मनों को धोखा देने को जंगलों में पहनें जाएंगे।
सुहेल खान, हिन्दुस्तान, कानपुर। भारतीय सेना के जवानों के लिए पहली बार ऐसे विशेष जैतूनी (ऑलिव ग्रीन) रंग के एंटी-स्लिप हाई एंकल बूट तैयार किए गए हैं, जो जंगल और दुर्गम इलाकों में सैन्य अभियानों के दौरान उनकी सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को मजबूत करेंगे। कानपुर की ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) द्वारा विकसित इन बूटों को भारतीय सेना ने बड़े स्तर पर ट्रायल के लिए मंजूरी देते हुए 5,000 जोड़ी की मांग की है।
अब तक सेना के जवान मुख्य रूप से काले रंग के हाई एंकल बूट पहनते रहे हैं, लेकिन जंगलों और हरियाली वाले क्षेत्रों में इनका रंग आसानी से नजर आ जाता है। नई पीढ़ी के ऑलिव ग्रीन बूट सेना की वर्दी और प्राकृतिक वातावरण से मेल खाते हैं, जिससे जवानों को बेहतर कैमोफ्लाज मिलेगा। पेड़-पौधों और झाड़ियों के बीच उनकी मौजूदगी का पता लगाना दुश्मन के लिए पहले की तुलना में अधिक कठिन होगा। ओईएफ के अधिकारियों के अनुसार, इन बूटों को विशेष रूप से जंगल युद्धक अभियानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
बूटों में एंटी-स्लिप सोल लगाया गया है, जिससे फिसलन भरे, ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में जवानों की पकड़ मजबूत बनी रहेगी। हल्के वजन के कारण लंबी दूरी की पैदल गश्त और ऑपरेशन के दौरान थकान भी कम होगी। फैक्ट्री ने इन बूटों का विकास आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और संसाधनों से किया है। सेना की ओर से डिजाइन, मजबूती और गुणवत्ता मानकों की जांच के बाद इन्हें ट्रायल के लिए चुना गया है। ट्रायल सफल रहने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा।
ओईएफ, कानपुर के मुख्य महाप्रबंधक, डॉ. अनिल रंगा ने कहा कि सैन्य अभियानों में वर्दी के अनुरूप बेहतर छलावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑलिव ग्रीन लाइट हाई एंकल बूट विकसित किए गए हैं। सेना की मंजूरी के बाद 5,000 जोड़ी बूट ट्रायल के लिए भेजे गए हैं। स्वदेशी तकनीक से तैयार ये बूट हल्के, सुरक्षित हैं।
तीन मॉडल विकसित
ओईएफ ने सैनिकों के लिए तीन प्रकार के लाइट हाई एंकल बूट तैयार किए हैं। इनमें दो ऑलिव ग्रीन और एक ब्लैक मॉडल है। हरे रंग के एक मॉडल में प्रीमियम फुल ग्रेन लेदर तथा दूसरे में उच्च गुणवत्ता वाला स्वेड लेदर इस्तेमाल किया गया है। ट्रायल के लिए भेजे गए 5,000 बूटों में दो-दो हजार जोड़ी दोनों ग्रीन मॉडल की और एक हजार जोड़ी ब्लैक मॉडल की हैं।
जवानों को मिलेंगे ये फायदे
- ऑलिव ग्रीन रंग से जंगलों में बेहतर कैमोफ्लाज मिलेगा।
- वजन कम होने से लंबी दूरी की गश्त आसान होगी।
- एंटी-स्लिप सोल से फिसलन और कीचड़ में बेहतर पकड़ मिलेगी।
- ऑयल रेजिस्टेंट सोल औद्योगिक व कठिन इलाकों में भी सुरक्षित रहेगा।
- शॉक एब्जॉर्बिंग तकनीक से पैरों पर दबाव और थकान कम होगी।
- ब्रीथेबल डिजाइन से लंबे समय तक पहनने पर भी पैर कम पसीजेंगे।
- पथरीले, कीचड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों में अच्छी पकड़ मिलेगी।
विशेष डिजाइन
करीब 1,230 ग्राम वजन वाले ये बूट 1,400 ग्राम हाई एंकल बूट की तुलना में हल्के हैं। इन्हें पहाड़ी इलाकों, जंगल, रेगिस्तान, कीचड़, पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर लंबी दूरी की गश्त और सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। बूट का एंटी-स्लिप सोल फिसलन वाली सतह पर बेहतर पकड़ देता है, जबकि हाई एंकल डिजाइन टखनों को चोट से बचाता है। शॉक एब्जॉर्बिंग सोल चलने और दौड़ने के दौरान झटकों को कम करता है और ब्रीथेबल डिजाइन लंबे समय तक पहनने पर भी दिक्कत नहीं होती।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें