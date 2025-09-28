UP Kanpur Online Matrimonial Site Fraud Girl Denied marriage Boy took 15 lakh blackmailed with video ऑनलाइन तय हुए रिश्ते के बाद युवती का शादी से इनकार, लड़के ने वीडियो बना वसूले 15 लाख, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ऑनलाइन तय हुए रिश्ते के बाद युवती का शादी से इनकार, लड़के ने वीडियो बना वसूले 15 लाख

यूपी के कानपुर में हरबंश मोहाल में युवती की मेट्रोमोनियल साइट के जरिए शादी तय हुई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि युवक हवाला और सट्टेबाजी का काम करता है। युवती ने शादी से मना किया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाने लगा।

Srishti Kunj संवाददाता, कानपुरSun, 28 Sep 2025 12:38 PM
यूपी के कानपुर में हरबंश मोहाल में युवती की मेट्रोमोनियल साइट के जरिए शादी तय हुई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि युवक हवाला और सट्टेबाजी का काम करता है। युवती ने शादी से मना किया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाने लगा। वीडियो डिलीट करने के नाम पर अवैध वसूली की। परेशान होकर लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार हरवंश मोहाल युवती ने बताया कि मेट्रोमोनियल साइट के जरिए 2024 में उनकी बातचीत जालंधर में रहने वाले शम्मी कपूर से हुई थी। उसने बताया कि वह ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट का काम करता है। उसने उन्हें भी निवेश कर अच्छा मुनाफा का लालच दिया।

झांसे में आकर अपने साथ अन्य लोगों के 15 लाख रुपये एकत्रित किए। वह उनके घर आकर 15 लाख रुपये ले गया। कुछ समय तक वह खाते में रुपये भेजता रहा। जिस कारण उनके बीच अच्छे संबंध हो गए। उनकी शादी तय हो गई। कुछ समय बाद उसने रुपये भेजना बंद कर दिया। जब उन्होंने पता किया तो जानकारी हुई कि वह हवाला और सट्टेबाजी का कारोबार करता था। जिसके बाद उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और अपनी रकम वापस मांगी।

आरोपित उन पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। आरोप है कि बीती छह अक्तूबर 2024 को आरोपित उनके घर आया। शादी नहीं करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपित ने वीडियो डिलीट करने के नाम पर अवैध वसूली की।

