ऑनलाइन तय हुए रिश्ते के बाद युवती का शादी से इनकार, लड़के ने वीडियो बना वसूले 15 लाख

यूपी के कानपुर में हरबंश मोहाल में युवती की मेट्रोमोनियल साइट के जरिए शादी तय हुई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि युवक हवाला और सट्टेबाजी का काम करता है। युवती ने शादी से मना किया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाने लगा। वीडियो डिलीट करने के नाम पर अवैध वसूली की। परेशान होकर लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार हरवंश मोहाल युवती ने बताया कि मेट्रोमोनियल साइट के जरिए 2024 में उनकी बातचीत जालंधर में रहने वाले शम्मी कपूर से हुई थी। उसने बताया कि वह ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट का काम करता है। उसने उन्हें भी निवेश कर अच्छा मुनाफा का लालच दिया।

झांसे में आकर अपने साथ अन्य लोगों के 15 लाख रुपये एकत्रित किए। वह उनके घर आकर 15 लाख रुपये ले गया। कुछ समय तक वह खाते में रुपये भेजता रहा। जिस कारण उनके बीच अच्छे संबंध हो गए। उनकी शादी तय हो गई। कुछ समय बाद उसने रुपये भेजना बंद कर दिया। जब उन्होंने पता किया तो जानकारी हुई कि वह हवाला और सट्टेबाजी का कारोबार करता था। जिसके बाद उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और अपनी रकम वापस मांगी।