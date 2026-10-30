एक पति तीन पत्नियां, करवाचौथ पर पहले पूजा कौन करेगा पर बीच सड़क विवाद, ये हुआ फैसला
कानपुर में एक युवक की तीन पत्नियां इस बात पर झगड़ पड़ीं की करवाचौथ पर पहले पूजा कौन करेगा। तीनों का बीच सड़क विवाद हो गया। हालांकि, इसके बाद तीनों ने आपस में समझौता भी कर लिया। मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा था।
बिठूर, संवाददाता। यूपी के कानपुर में एक अजब मामला सामने आया। पति एक, पत्नियां तीन। करवाचौथ पर पहले पूजा कौन करेगा, इस पर विवाद खड़ा हो गया। तीनों महिलाएं मंधना पुलिस चौकी पहुंचकर पति पर अधिकार जताने लगीं। यहां काफी देर तक सभी में तूतू-मैमै होती रही। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने मामले में समझौता करा दिया। वहीं, बिठूर इंस्पेक्टर से जब इस सबंध में बात की गई तो उन्होने मामले की जानकारी से इनकार दिया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कानपुर में बिठूर के एक गांव में रहने वाले युवक की पहली शादी के कई सालों बाद तक उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसकी पत्नी ने अपनी ही सहेली से पति की दूसरी शादी करा दी। इसके बाद दूसरी पत्नी से युवक को एक बेटी हुई। इस बीच युवक ने तीसरी शादी भी कर ली। करवाचौथ के त्योहार पर वह भी घर पहुंची और पति के साथ पहले पूजा करने की बात कहने लगी। इसी के बाद विवाद हो गया। पहले पूजा कौन करेगा इस पर तीनों महिलाओं में विवाद शुरू हो गया।
घर की पंचायत मंधना पुलिस चौकी तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पहले युवक की दो पत्नियां पुलिस चौकी पहुंचीं। इस दौरान तीसरी पत्नी पुलिस चौकी के बाहर ही खड़ी रही। पुलिस के सामने आपसी सुलह होने के बाद जब दोनों पत्नियां चौकी से निकलीं तो तीनों महिलाओं में एक बार फिर सड़क पर वाद-विवाद हो गया। बीच सड़क फिर ड्रामा चला। तीनों में झगड़ा हुआ और फिर खुद फैसला भी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो झगड़े के बाद तीनों में एक साथ व्रत रखने और पूजा करने की सहमति बनी।
प्रेमिका ने पुलिस चौकी पहुंच प्रेमी के घर जाकर व्रत तोड़ने की पकड़ी जिद, हंगामा
मंधना पुलिस चौकी पहुंची एक युवती ने प्रेमी के घर जाकर करवाचौथ का व्रत तोड़ने की जिद पकड़ ली। इस दौरान प्रेमी ने भी युवती को घर ले जाने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगी। घंटों दोनों पक्षों की पंचायत चौकी में चलती रही। इसके बाद युवक के घर वाले शादी के लिए तैयार हुए। फिलहाल युवती प्रेमी के घर गई और वहीं व्रत तोड़ा। बिठूर के एक मोहल्ले में आमने-सामने के घरों में रहने वाले युवक और युवती का पिछले कई सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
नाबालिग होने के कारण दोनों के घर वाले विरोध करते थे तो दोनों किराये के कमरे में लिव इन में रहने लगे। इधर बालिग होने पर युवक ने घर में लव मैरिज करने की बात की पर परिजनों ने मना कर दिया। गुरुवार को करवाचौथ का व्रत रखी युवती प्रेमी को लेकर मंधना पुलिस चौकी पहुंची। युवती ने प्रेमी के घर जाकर व्रत तोड़ने की बात कही। लंबी पंचायत के बाद परिजन शादी के लिए तैयार हो गए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें