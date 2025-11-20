कंपनी के एक कमरे में चार शव मिलने से हड़कंप, सोते हुए दम घुटने से मजदूरों की मौत

संक्षेप: यूपी के कानपुर में एक ही कमरे में चार लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऑयल सीड्स कंपनी के कमरे में चार मजदूरों के शव मिले हैं। कमरा बंद था और अंदर कोयला जलता मिला है। सभी का दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है।

यूपी के कानपुर में एक ही कमरे में चार लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऑयल सीड्स कंपनी के कमरे में चार मजदूरों के शव मिले हैं। कमरा बंद था और अंदर कोयला जलता मिला है। सभी का दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। एक साथ चार शव मिलने से कंपनी में हड़कंप मच गया। घटना पनकी थाना क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कानपुर के पनकी की एक आयल सीड्स कंपनी परिसर के कमरे में सो रहे चार मजदूरों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शवों के मिलने की जानकारी पुलिस को भी दी गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर ज्वाइंट सीपी समेत पनकी फोर्स मौके पर पहुंचा। बंद कमरे में जल रही अंगीठी के धुएं से मजदूरों के दम घुटने की बात सामने आई है। पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि पनकी इंडस्ट्रियल साइड नंबर दो के डी 58 में ऑयल सीड्स कंपनी है। इस कंपनी में तौकलपुर, पोस्ट मुसहरी थाना तरकुलवा जिला देवरिया निवासी 32 वर्षीय अमित वर्मा, 22 वर्षीय संजू सिंह, 23 वर्षीय राहुल सिंह, 28 वर्षीय दौड़ अंसारी नौकरी करते थे। चारों लोग बुधवार रात खाना खाकर फैक्ट्री परिसर में बने एक कमरे में सो गए थे। सुबह देर तक चारों में से कोई दिखा नहीं। देर तक ना उठने पर फैक्ट्री स्टाफ उन्हें उठाने पहुंचा। कमरे में देखा तो चारों के शव कमरे में पड़े थे।