Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Oil Seeds Company Four Labor Died of Suffocation while Sleeping in room Dead body found
कंपनी के एक कमरे में चार शव मिलने से हड़कंप, सोते हुए दम घुटने से मजदूरों की मौत

कंपनी के एक कमरे में चार शव मिलने से हड़कंप, सोते हुए दम घुटने से मजदूरों की मौत

संक्षेप: यूपी के कानपुर में एक ही कमरे में चार लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऑयल सीड्स कंपनी के कमरे में चार मजदूरों के शव मिले हैं। कमरा बंद था और अंदर कोयला जलता मिला है। सभी का दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है।

Thu, 20 Nov 2025 10:46 AMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में एक ही कमरे में चार लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऑयल सीड्स कंपनी के कमरे में चार मजदूरों के शव मिले हैं। कमरा बंद था और अंदर कोयला जलता मिला है। सभी का दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। एक साथ चार शव मिलने से कंपनी में हड़कंप मच गया। घटना पनकी थाना क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कानपुर के पनकी की एक आयल सीड्स कंपनी परिसर के कमरे में सो रहे चार मजदूरों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शवों के मिलने की जानकारी पुलिस को भी दी गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर ज्वाइंट सीपी समेत पनकी फोर्स मौके पर पहुंचा। बंद कमरे में जल रही अंगीठी के धुएं से मजदूरों के दम घुटने की बात सामने आई है। पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि पनकी इंडस्ट्रियल साइड नंबर दो के डी 58 में ऑयल सीड्स कंपनी है। इस कंपनी में तौकलपुर, पोस्ट मुसहरी थाना तरकुलवा जिला देवरिया निवासी 32 वर्षीय अमित वर्मा, 22 वर्षीय संजू सिंह, 23 वर्षीय राहुल सिंह, 28 वर्षीय दौड़ अंसारी नौकरी करते थे। चारों लोग बुधवार रात खाना खाकर फैक्ट्री परिसर में बने एक कमरे में सो गए थे। सुबह देर तक चारों में से कोई दिखा नहीं। देर तक ना उठने पर फैक्ट्री स्टाफ उन्हें उठाने पहुंचा। कमरे में देखा तो चारों के शव कमरे में पड़े थे।

इसके बाद एक कमरे में चार मजदूरों के शव मिलने की खबर से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर जांच में जुटी पुलिस ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की है। पनकी इंस्पेक्टर ने बताया कि प्राथमिक जांच में बंद कमरे में जल रही अंगीठी के धुएं के कारण दम घुटने से मौत की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
