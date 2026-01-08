Hindustan Hindi News
कानपुर में मंत्री के सामने महापौर व बागियों का शक्ति प्रदर्शन, खुद को सही ठहराने की कोशिश

महापौर और उनके बेटे अमित पांडेय बंटी की मौजूदगी में 63 पार्षदों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महापौर प्रमिला पांडेय के साथ ही बंटी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए वहीं बागी पार्षदों ने अपनी एकजुटता दमखम के साथ दर्शाई।

Jan 08, 2026 09:40 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में महापौर और निष्कासित समेत छह बागी पार्षदों के बीच की रार में बुधवार को सर्किट हाउस में खूब शक्ति प्रदर्शन हुआ। जहां महापौर और उनके बेटे अमित पांडेय बंटी की मौजूदगी में 63 पार्षदों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महापौर प्रमिला पांडेय के साथ ही बंटी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए वहीं बागी पार्षदों ने अपनी एकजुटता दमखम के साथ दर्शाई। पहले पांच पार्षद आए तो यह सवाल यह उठा कि लगता है एक कहीं खिसक गए, मगर बाद में यह संख्या भी छह हो गई। प्रभारी मंत्री के सामने अपनी ताकत दिखाने का जोर घंटों चला। पांच घंटे में चार राउंड मैराथन बैठक चली।

खास बात यह है कि ये बैठकें अलग-अलग हुईं। महापौर उनके बेटे की मौजूदगी में उनके समर्थक पार्षदों के साथ प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पहली बैठक की। अंतिम बैठक महापौर की मौजूदगी में भाजपा के दोनों जिलाध्यक्षों और बागी पार्षदों के साथ हुई। दोनों बैठकों में सवाल और जवाब भी बहुत हुए। सर्किट हाउस के बाहर भी खेमेबंदी साफ नजर आई। दोनों खेमों के पार्षद अपने ही खेमे में साथ रहे। दोनों पक्षों के पार्षदों का न तो बैठकों में आमना-सामना हुआ और न ही एक दूसरे के सामने ही कोई सवाल हुए। प्रभारी मंत्री ने कुछ पार्षदों से अलग-अलग जरूर बात की।

बैठकों में खुद को सही ठहराने की कसरत

सूत्रों के मुताबिक बैठकों में खुद को सही ठहराने की कसरत चलती रही। महापौर प्रमिला पांडेय और उनके बेटे के समर्थक यह जताने में जुटे रहे कि सदन से दो पार्षदों का निष्कासन अनुशासनहीनता की वजह से लिया गया था। वहीं बागी पार्षदों ने भी साफ कह दिया कि अगर अनुशासनहीनता के कोई साक्ष्य हों तो दिखाए जाएं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर अनुशासनहीनता बरती तो 26 दिसंबर से अभी तक वीडियो फुटेज क्यों नहीं दिखाए गए?

वह यह कहते रहे कि नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को इस संबंध में दो बार लिखित पत्र सौंपा जा चुका है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि पंद्रहवें वित्त आयोग से मिली रकम से उनके क्षेत्रों में कार्य नहीं कराए गए। उनके वार्डों को दरकिनार कर दिया गया। विपक्षी दलों के पार्षदों के यहां जमकर काम कराए गए। सीसामऊ विधान सभा उप चुनाव हारने की यह भी एक मुख्य वजह बताई गई। वहीं महापौर पक्ष के पार्षदों ने यह कहा कि सीसामऊ क्षेत्र में 45 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए गए हैं। बागी पार्षदों ने यह पूछ लिया कि उनके क्षेत्र में अगर विकास कार्य हुए हैं तो इसका विवरण क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इन्होंने यह भी कहा कि महापौर समर्थक दो पार्षदों ने सदन में हाथापाई की, उन्हें क्यों नहीं निलंबित किया जाता?

