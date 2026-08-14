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हत्यारोपी से ही पुलिस ने पूछा- कहीं देखा है, गंजा होने की वजह से हाथों से फिसला

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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हत्यारोपी को उसी की फोटो दिखा पुलिस ने पूछा-कहीं देखा है। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। वहां से हत्यारोपी चला गया। गंजा होने की वजह से पुलिस के हाथों से फिसल गया। अब वो मुंबई, गुजरात और गोवा तक भागा और पुलिस पीछे-पीछे उसे खोज रही है।

Police representative image
हत्यारोपी को तलाश कर रही पुलिस

यूपी के कानपुर में साढ़ हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ रानू पुलिस से दो कदम आगे चल रहा है। चूहे-बिल्ली के इस खेल में एक बारगी पुलिस उस तक पहुंच भी गई और उसकी फोटो दिखाकर उसी से पूछ लिया, कहीं देखा है। रानू न में सिर हिलाकर आगे चल दिया। दरअसल उस समय रानू गंजा होकर घूम रहा था। इसीलिए पुलिस उसे पहचान नहीं सकी और वह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। अब तक वह पुलिस को मुंबई, गुजरात और गोवा तक का सफर करा चुका है।

अब उसके सरेंडर करने की सूचना पर पुलिस कचहरी की घेराबंदी में जुटी है। गुरुवार को भी पुलिस कचहरी में जाल बिछाए रही। साढ़ के देवसढ़ गांव में सात अगस्त की रात 12 बजे चचेरे भाई वाहन चालक मुमताज की बेरहमी से हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ रानू फरार है। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। हत्या अंजाम देने के बाद रानू हमीरपुर में बहन के घर पहुंचा। यहां से वह चित्रकूट गया और अपने सिर के बाद कटवा लिए। इस दौरान उसका मोबाइल खुला था।

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ऐसे में पुलिस उसका पीछा करते हुए चित्रकूट पहुंची और लोकेशन के आसपास फोटो लेकर पूछताछ करने लगी। इसी बीच रानू पुलिस के सामने आ गया। पुलिस ने उसकी फोटो उसे ही दिखाई और पूछा, इसे कहीं देखा है। वह न में सिर हिलाते हुए सामान्य गति से आगे बढ़ गया। पुलिस को भी कोई शक नहीं हुआ। इसके बाद वह मानिकपुर पहुंचा और एलटीटी सुपर फास्ट ट्रेन में बैठकर भुसावल, मुंबई, बलसाढ़, सूरत, रत्नागिरी से भागते हुए गोवा तक पहुंच गया।

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यहां उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया और दूसरे मोबाइल से कानपुर के एक वकील से संपर्क किया। पुलिस को जानकारी मिली है कि वह सरेंडर करने की फिराक में है। जिसके बाद गुरुवार को पुलिस कचहरी परिसर में सादे कपड़ों में तैनात रही। शुक्रवार को भी कचहरी में पुलिस का पहरा रहेगा। उधर, कमिश्नरेट मुख्यालय से पुलिस की तीनों टीमों को वापस बुला लिया गया है।

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मुठभेड़ में पकड़ा जा चुका है आशीष

सोहेल उर्फ रानू ने अपने साथी आशीष के साथ मिलकर मुमताज की हत्या के बाद घर में लूटपाट की थी। मुमताज की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। पुलिस ने सोहेल के साथी आशीष को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। बता दें वारदात के बाद सोहल कुछ समय तक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहा। उसने अपने वीडियो बनाकर अपलोड किए। जिसमें उसने हत्या न करने और दुश्मनों को देख लेने की बात कही है। सोहेल ने एक महिला के साथ फोटो भी वायरल की है। हालांकि पुलिस इसे पूर्व का बता रही है। वर्तमान में सोहेल गंजा बताया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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