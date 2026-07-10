35 साल पुराने मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को राहत, आर्म्स एक्ट केस में बरी
आर्म्स एक्ट में यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचानब बरी किए गए। 35 साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। 8 अगस्त 2022 को एक साल की सजा हुई थी। विशेष न्यायाधीश ने अपील पर फैसला दिया।
आर्म्स एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट विजय कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। नौबस्ता थाने में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस 35 साल पुराने केस में कोर्ट ने राकेश सचान को राहत देते हुए बरी कर दिया है।
आरोप था कि उनके पास से एक राइफल और नौ कारतूस बरामद हुए थे, जिसका लाइसेंस नहीं दिखा सके थे। इस मामले में दिनेश चंद्र सचान और विनोद वर्मा भी आरोपी बनाए गए थे, हालांकि इनका फैसला हो चुका था। जबकि जनप्रतिनिधि होने के चलते राकेश सचान की फाइल एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट भेजी गई थी। एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट से आठ अगस्त 2022 को एक साल की सजा हुई थी। इस मामले में आठ अगस्त 2022 को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव ने राकेश सचान को एक साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे ने बताया कि इसी आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। इसी अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने सबूतों को परखने में गलती की और सजा को निरस्त करते हुए राकेश को दोषमुक्त करार दे दिया। न्यायालय ने 25 हजार के दो जमानतें और इतनी ही राशि को एक निजी बंधपत्र भी सात दिनों के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
सजा के नाम पर कोर्ट से चले गए थे राकेश सचान
एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने छह अगस्त 2022 को राकेश सचान को दोषी करार दिया गया था, लेकिन वह सजा सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट से चले गए थे। वकीलों के हंगामे के बीच आदेश भी गायब हो गया था। राकेश सचान पर कोर्ट का आदेश ले जाने का आरोप लगा था। एफआईआर की नौबत आ गई थी। तब आठ अगस्त 2022 को उन्होंने कोर्ट में समर्पण किया था।
इसके बाद आदेश का पुनर्गठन किया गया और फिर राकेश को सजा सुनाई गई थी। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को चार साल पहले एक साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही अपील पर गुरुवार को फैसला आ गया। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने राकेश सचान की अपील मंजूर करके सुनवाई की थी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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