राजनाथ के सामने ‘भ्रष्टाचार’ पर भिड़े सांसद-महापौर, एक-दूसरे पर आरोपों के साथ बरसे

संक्षेप: यूपी के कानपुर में एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सामने सांसद रमेश अवस्थी और महापौर प्रमिला पांडेय के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर करीब दस मिनट तक चला।

यूपी के कानपुर में एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सामने सांसद रमेश अवस्थी और महापौर प्रमिला पांडेय के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर करीब दस मिनट तक चला। अंतत: रक्षा मंत्री ने हस्तक्षेप किया। तब जाकर झगड़े का सिलसिला बंद हुआ। इसे लेकर भाजपा ही नहीं शहर के समूचे राजनीतिक हल्को में चर्चा होती रही।

शहर में पहले से एक पार्क में स्कूल के निर्माण का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और शासन स्तर पर गठित कमेटी जांच कर रही है। एक और पार्क में निर्माण ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह विवाद बेनाझाबर रोड स्थित बृजेंद्र स्वरूप पार्क में नगर निगम द्वारा बनवाए गए मंगल भवन को लेकर शुरू हुआ है। मास्टर प्लान, आवास एवं शहरी नियोजन की नियमावली और एनजीटी के आदेशों के मुताबिक पार्क में पांच प्रतिशत से ज्यादा पक्का निर्माण नहीं हो सकता मगर यहां 3,184.02 वर्ग मीटर में मंगल भवन बन गया।

इसका उद्घाटन रक्षामंत्री को करना था लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेद्र उपाध्याय के द्वारा लोकार्पण की सूचना प्रचारित हुई पर वह भी शहर में मौजूद होने के बाद भी नहीं आए। कहा जा रहा है कि पार्क में नियम विरुद्ध निर्माण की सूचना के कारण ही रक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम से कन्नी काट ली। दूसरी ओर शाम को मंगल भवन का उद्घाटन विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने किया। उधर लोगोें का कहना है कि इस लोकार्पण के साथ ही एक नए विवाद का शिलान्यास हो गया है।

एयरपोर्ट पर यूं हुआ विवाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए संगठन, जनप्रतिनिधि एयरफोर्स स्टेशन पर पहले ही मौजूद थे। रक्षा मंत्री जब भाजपाइयों से मिल रहे थे तो महापौर प्रमिला पांडेय ने उनसे शिकायत की कि आपने सांसद रमेश अवस्थी के कहने पर लोकार्पण का कार्यक्रम निरस्त किया है। इतना सुनते ही सांसद ने कहा मैंने कार्यक्रम निरस्त नहीं कराया। प्रमिला पांडेय ने दोबारा तेज आवाज में कहा कि कार्यक्रम आपने ही निरस्त कराया है। इस पर सांसद बोले कि तेज और ऊंची आवाज से मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। भ्रष्टाचार और जनविरोधी कार्यों को लेकर मुहिम जारी रहेगी। इसके बाद दोनोें के बीच तीखे शब्दों में बहस होने लगी। अंतत: रक्षा मंत्री ने हस्तक्षेप किया और कहा कि उन्होंने किसी के कहने से कार्यक्रम से निरस्त नहीं किया है। अब आप लोग खामोश हो जाइए। इसके बाद भी देर तक वहां का माहौल गर्म रहा।

उच्च शिक्षा मंत्री भी काट गए कन्नी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का भी जो प्रोटोकॉल शनिवार को आया था उसमें रविवार शाम चार बजे केआईजेसी मंगल भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जाना निर्धारित था। वह शहर में आए मगर कुलपति के बेटे की शादी में दिन में ही शामिल होने के बाद निकल गए।

स्वागत के लिए ये पहुंचे थे नेता राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक नीलिमा कटियार, सुरेंद्र मैथानी, रघुनंदन भदौरिया, सुरेश अवस्थी आदि थे। मौजूद लोगों में से कई ने कहा कि महापौर और सांसद के बीच दस मिनट तक विवाद छिड़ा जो पहली बार किसी वरिष्ठ नेता के स्वागत में भाजपाइयों के बीच हुआ। वहां मौजूद क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने विवाद के बारे में पूछने पर कहा कि घर की सामान्य बात है।

भोले ने भी उद्घाटन रोकने को लिखा था सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी मंगल भवन का उद्घाटन रोकने के लिए नगर आयुक्त को रविवार को पत्र लिखकर भेजा था। इसकी कॉपी उन्होंने जिलाधिकारी को भी भेजी थी। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम को स्थगित कर उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए शासन को प्रेषित करें। तब तक मंगल भवन के कार्यक्रम को स्थगित कराकर अवगत कराएं। इसमें उन्होंने दिशा की बैठक में उठाए मुद्दा का भी हवाला दिया है।

महापौर ने नहीं दिया कोई जवाब महापौर का पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया तो उधर से फोन उठाने वाले ने कहा कि थोड़ी देर में बात कराते हैं मगर रिटर्न कॉल नहीं आई। इसके बाद व्हाट्सएप पर और फोन पर टेक्स्ट मैसेज भी किए गए मगर कोई जवाब नहीं आया। इस उद्घाटन और विवाद को लेकर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर सामने आया है जिसमें वह यह कह रहीं हैं कि कुछ लोगों को गलतफहमी है। मंगल भवन गरीबों के लिए बना है। ग्यारह हजार रुपये में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए देश में कहीं भी ऐसा भवन नहीं मिल सकता। हालांकि पार्क में निर्माण के नियमों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

नगर आयुक्त ने भी साध ली चुप्पी इस संबंध में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को भी कॉल किया गया। उन्होंने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए कहा। मैसेज के जरिए पक्ष जानने की कोशिश की गई। उनसे पूछा गया? कि पार्क में मंगल भवन के लिए कोई एनओसी ली गई या नक्शा पास कराया गया? दोनों सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों और पत्रों के संबंध में भी सवाल किए गए। कहा गया? कि आपका पक्ष अपेक्षित है तो उन्होंने जवाब में सिर्फ ‘ओके’ लिखा।

सांसद, रमेश अवस्थी ने कहा कि महापौर सम्मानित पद पर हैं। उनसे मेरा कोई विवाद नहीं हुआ। जहां तक बृजेंद्र स्वरूप पार्क में मंगल भवन बनाने की बात है तो पूर्व की बात पर अब भी कायम हूं। इसमें जमीन आवंटन और निर्माण में जो अनियमितता हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिशा की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था।

उद्घाटन से पहले पहुंचे ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का उद्घघाटन समारोह में नाम तो नहीं था मगर वह कार्यक्रम के बहुत पहले ही दिन में मंगल भवन पहुंचे थे। इस संबंध में मंगल भवन के लिए फंड मुहैया कराने वाले जेसीआई इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष प्रणीत अग्रवाल का कहना है कि उप मुख्यमंत्री यह प्रोजेक्ट देखने पहुंचे थे ताकि ऐसा ही भवन यूपी में अन्य जगह भी बनवा सकें।

केडीए से भवन का नक्शा पास नहीं केडीए के सूत्रों के मुताबिक पार्क में बने मंगल भवन का न तो नक्शा पास हुआ है और न ही इस संबंध में कोई एनओसी ली गई है। चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने सिर्फ इतना बताया कि इसकी कोई एनओसी केडीए से नहीं दी गई है। केडीए उपाध्यक्ष का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। सचिव का कहना था कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।