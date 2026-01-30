Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Monkey Sitting on Electric poll after Death of its baby not ready to get down
बच्चे की मौत के गम में पांच दिन से बिजली के पोल पर बैठा बंदर, उतारने की सारी कोशिश बेकार

संक्षेप:

Jan 30, 2026 01:59 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
मां की ममता जब टूटती है उसके कलेजे का टुकड़ा उसके सामने दम तोड़ देता है तो चाहे इंसान हो या फिर पशु पक्षी हो सभी का दिल टूट जाता है। ऐसा ही एक मामला यूपी में कानपुर के बिठूर में मंधना बाजार के पास देखने को मिल रहा है। पांच दिनों से अन्न जल त्यागकर बंदर एक बिजली के पोल पर बैठा है। दुकानदार उमेश शुक्ला ने बताया बंदर के छोटे बच्चे को कुत्ते ने नोच कर मार डाला था। सोमवार से इस घटना के बाद बंदर बिजली के पोल पर चढ़ कर बैठ गया। इसके बाद उसे पोल से उतारने के कई प्रयास किए गए। लेकिन सभी कोशिशें बेकार जा रही हैं।

बताया गया कि बंदर को उतारने के लिए दूसरे दिन केला फल डाले गए। पर फिर भी बंदर पोल से नीचे नहीं उतरा। यहां तक की लोगों ने डंडे में फल बांध कर बंदर के पास ले गए लेकिन बंदर ने मुंह मोड़ लिया। कई बंदर भी उसके पास तक गए। पर यह बंदर फिर भी पोल से नहीं उतरा। बच्चे की मौत के बाद से पोल पर चढ़े इस बंदर ने कुछ खाया-पिया भी नहीं है। यहां तक की उसे दिए गए खाने के सामान को देखकर वो मुंह मोड़ रहा है।

लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। डायल 112 की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली सप्लाई बंद कराई गई। लाइन मैन राजू ने सीढ़ी लगाकर बंदर को उतरने का प्रयास किया। बिजली लाइन मैन राजू ने उपर चढ़कर बंदर को उतारने की कोशिश की तो आसपास छतों में बैठे बंदर हमलावर हो गए। सभी को वहां से भागना पड़ा। बंदर को उतारने के सारे प्रयास बेकार हो गए। मंधना चौराहे से लेकर बाजार तक बंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों को उसके स्वास्थ्य की चिंता है। लेकिन बंदर अभी तक पोल से नहीं उतार पाए हैं।

