जबरन धर्मांतरण! नाबालिग लड़की को 6 दिन तक बंधक बना बुर्का पहनाकर पढ़वाया कलमा, चिमटे से दागा
कानपुर में एक युवक ने नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर जबरन उसका धर्मांतरण करने की कोशिख की। नाबालिग लड़की को 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे घर बुर्का पहनाकर रखा जाता था। उसे जबरन कलमा पढ़वाया जाता और विरोध करने पर चिमटे से दागा जाता था।
यूपी के कानपुर में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर पीटा गया। उसे जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए लड़की को बुर्का पहनाकर रखा गया और जबरन कलमा पढ़वाया गया। लड़की का कहना है कि उसे बंधक बनाकर रखा और चिमटे से दागा। आरोपी युवक का साथ उसके परिवार ने दिया और लड़की को यातनाएं दी गईं। किसी तरह लड़की वहां से बचकर भागी है और अपने घर पहुंची। लड़की ने परिवार के सामने अपना दर्द बयां किया। इसके बाद परिवार ने पुलिस से मामले में शिकायत की।
कल्याणपुर में रावतपुर की रहने वाली किशोरी को बेकनगंज में छह दिन तक बंधक बनाकर यातनाएं देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अरमान नाम के युवक और उसके घरवालों ने किशोरी से जबरन कलमा पढ़वाया और धर्मांतरण का दबाव बनाया। विरोध करने पर गर्म चिमटों से दागा और प्रतिबंधित मांस खिलाने का भी प्रयास किया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार रावतपुर निवासी 17 वर्षीय किशोरी के मुताबिक कुछ दिन पहले मोतीझील में उसकी मुलाकात बेकनगंज निवासी अरमान से हुई थी। अरमान दोस्ती का हवाला देकर फोन पर उससे बात करने लगा। 21 जून को कार से नमक फैक्ट्री चौराहा पहुंचे अरमान ने उसे मिलने बुलाया। जब वह मिलने पहुंची तो कार में अरमान के साथ उसके दो अन्य साथी भी मौजूद थे। सभी ने उससे कारगिल पार्क घूमने चलने की बात कही और कार में बिठा लिया।
आरोप है कि अरमान उसे घर छोड़ने के बहाने अपने घर बेकनगंज ले गया और बंधक बना लिया। आरोप है कि अरमान और उसके परिवार वालों ने धर्मांतरण का दबाव बनाया। इतना ही नहीं सऊदी अरब ले जाकर बेचने की धमकी देते हुए जबरन कलमा पढ़वाया। उसे भूखा रखा। चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। रावतपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बुर्का पहनाए रखते महिलाएं भी पीटती थीं
किशोरी के मुताबिक कलमा न पढ़ने पर आरोपी उसे सऊदी अरब ले जाकर बेचने की धमकी देते थे। घर में उसे बुर्का पहनाकर रखा जाता था। परिवार के सभी सदस्य मारपीट करते थे। मारपीट करने वालों में घर की महिलाएं और युवतियां भी शामिल थीं।
पुलिस ने किया गिरफ्तार
लड़की और उसके परिवार की ओर से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल करवाया गया। उसका बयान दर्ज किया गया है जिसमें उसने अपने साथ हुई प्रताड़नाओं का जिक्र किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें