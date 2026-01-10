पिता की हत्या में मां को जेल, बाबा संग रह रही नाबालिग बच्ची से ताऊ ने किया रेप

संक्षेप: यूपी में कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार शाम को 13 वर्षीय किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके सगे ताऊ ने दुष्कर्म किया। बदहवास बच्ची पड़ोसी महिला के घर पहुंची तो उसने यूपी-112 के जरिये पुलिस को सूचना दी।

यूपी में कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार शाम को 13 वर्षीय किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके सगे ताऊ ने दुष्कर्म किया। बदहवास बच्ची पड़ोसी महिला के घर पहुंची तो उसने यूपी-112 के जरिये पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता के बाबा की तहरीर पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक बर्रा क्षेत्र में रहने वाली महिला ने सूचना दी कि किशोरी से उसके ताऊ ने दुष्कर्म किया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। किशोरी ने बताया कि पिता की हत्या के आरोप में मां के जेल जाने के बाद से वह छोटे भाई-बहनों के साथ ताऊ और बाबा के साथ रह रही है। करीब एक साल पहले भी ताऊ ने नशे की हालत में उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। इसकी शिकायत बाबा से की थी, तो उन्होंने ताऊ को फटकार लगाई थी।

गुरुवार शाम को बाबा बाजार चले गए तो ताऊ ने उसे जबरन कमरे में घसीट लिया और मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। उसके चंगुल से छूटकर मोबाइल नहीं होने पर वह भागकर पड़ोसी महिला के घर गई और उसे घटना की जानकारी दी। इस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि किशोरी का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा।

छात्रा से रेप में कोचिंग संचालक गया जेल किदवई नगर पुलिस ने दसवीं की छात्रा से रेप के आरोपित कोचिंग संचालक देवेंद्र पटेल को जेल भेज दिया। आरोपित को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस ने छात्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जहां उसने कलमबंद बयान दर्ज कराए। बाबूपुरवा इलाके की 15 वर्षीय किशोरी एक स्कूल में दसवीं की छात्रा है। वहां किदवईनगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करती थी। छात्रा की मां के मुताबिक, बेटी के स्कूल में पढ़ाने वाला देवेंद्र पटेल इलाके में ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से कोचिंग चलाता है। बेटी उसी कोचिंग में पढ़ती थी।