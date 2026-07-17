बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले भाई का ऐलानिया कत्ल, केस की पैरवी में रुपये खर्च हो रहे थे इसलिए मारा

कानपुर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले भाई का ऐलानिया कत्ल कर दिया गया। छेड़छाड़ और हत्या के आरोपी का कहना है कि पुराने केस की पैरवी में रुपये खर्च हो रहे थे इसलिए मारा डाला। उसने 10 दिन पहले धमकी भी दी थी।

यूपी के कानपुर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले भाई का गुरुवार सुबह ऐलानिया कत्ल कर दिया गया। जूही निवासी पिकअप चालक भाई का शव बाबूपुरवा क्षेत्र में रेलवे यार्ड में ट्रैक किनारे मिला। साबड़ से सिर पर हमला और चेहरा भी कुचला गया था। उसने एक साल पहले पड़ोसी युवक पर बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि जेल से छूटे आरोपी ने 10 दिन पहले उसे धमकी दी थी। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर मुख्य आरोपी, उसके भाई और दोस्त को नामजद करते हुए पांच पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।

मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर एक अन्य को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मौके से साबड़ भी बरामद कर ली है। दो जूही थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले मजदूर के परिवार में पत्नी, 23 वर्षीय इकलौता बेटे के अलावा बेटियां हैं। पिता ने बताया कि गुरुबार सुबह करीब नौ बजे बेटा शौच जाने के लिएघर से निकला था। करीब साढ़े दस बजे डिग्गी तालाब के पीछे रेलवे लाइन किनारे खून से लथपथ उसका शव पड़ा होने की जानकारी मिली।

मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटे का लहूलुहान शव पड़ा था। छोटी बहन ने पड़ोसी अरुण गुप्ता पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि वह डेढ़ साल से उसे तंग कर रहा था। 'पिछले साल रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सेही वह रंजिश मानने लगा था। डीसीपी साउथ ने बताया कि अरुण गुप्ता, उसके भाई जितेंद्र व दोस्त सागर पर रिपोर्ट दर्ज की है।

पुलिस ने नहीं सुनी बेखौफ हुआ अरुण इकलौते भाई को खोने के गम में बहन फूट-फूटकर यही कहती रही अगर चौकी पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो यह नौबत नहीं आती। पिछले साल छेड़खानी की शिकायत लेकर दो बार चौकी गई, लेकिन सबूत मांगते रहे। नवंबर में जनसुनवाई पोर्टल में शिकायत की, पर पुलिस ने गलत आख्या लगा दी। डीसीपी साउथ, दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि अरुण गुप्ता, भाई जितेंद्र व दोस्त सागर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। छेड़खानी के मुकदमे के पैरवी में पैसों की बर्बादी को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है।

मुकदमे की पैरवी में खर्च हो रहे थे रुपये तो मार डाला बहन से छेड़छाड़ के विरोध में पिकअप चालक भाई की हत्या के आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी अरुण गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ पिकअप चालक ने बहन से छेड़छाड़ का एक साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था। वह जमानत पर छूट तो गया था लेकिन मुकदमेबाजी में समय और पैसे की बर्बादी हो रही थी। इस वजह से मार डाला। वहीं पुलिस ने आरोपी सागर को भी हिरासत में लिया है।

मृतक की बहन के मुताबिक अरुण की कमेंटबाजी व हरकतों से वह टूट गई थी। आरोपित के परिवार में कई बार शिकायत की, लेकिन उसके और बेखौफ होने पर रिपोर्ट कराई थी। जेल से छूटने के बाद वह फिर से हरकतें करने लगा। उसका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। बड़े भाई ने अरुण से सुधरने की बात कही तो दोनों में विवाद हो गया। तब से वह बदले की आग में झुलस रहा था। वहीं, पुलिस हिरासत में लिए गए अरुण ने पिछले साल दर्ज छेड़खानी के मुकदमे में कोर्ट-कचहरी के चक्कर व पैसों की बर्बादी में हत्या करने की बात कही है।

छेड़खानी के विवाद में दोस्ती में आई दरार मोहल्ले में चर्चा है कि दोनों पहले दोस्ते थे, लेकिन बहन से छेड़खानी का पता लगने के बाद दोस्ती में दरार पड़ गई।