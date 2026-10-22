हाथों की उंगलियां खिड़की में फंसाकर कार की छत पर बांधा, डेढ़ किमी गाड़ी दौड़ाई फिर कुचलकर हत्या

कानपुर में दबंगों ने युवक के दोनों हाथों की उंगलियां कार की खिड़कियों में फंसाकर कार दौड़ा दी। युवक को छत पर बांधा फिर सड़क पर फेंककर युवक की कुचलकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

कानपुर दक्षिण, संवाददाता। हनुमंत विहार में मंगलवार रात दशहरा मेला देखकर लौट रहे एक युवक को कार सवारों ने पहले टक्कर मारी, फिर दोनों हाथ कार की खिड़कियों के शीशों में फंसाकर करीब डेढ़ किमी तक तेज रफ्तार में घसीटते रहे। युवक चीखता रहा, लेकिन दबंगों ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। इसके बाद एक दुकान के बाहर शीशे नीचे कर युवक को सड़क पर फेंक दिया और कार चढ़ाकर कुचल दिया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

देर रात पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। हनुमंत विहार के अर्रा निवासी 37 वर्षीय बीरू एक फूड प्रोडक्ट कंपनी में सेल्समैन था। पिता रामशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले इलाके के एक युवक से बीरू का विवाद हुआ था। मंगलवार रात मेला देखकर लौटते समय आरोपित ने साथियों के साथ उसे रोका और मारपीट की। बचने के लिए भागे बीरू को कार से टक्कर मारकर घायल किया, फिर उसके दोनों हाथ खिड़कियों में फंसाकर कार दौड़ा दी।

करीब डेढ़ किमी दूर उसे फेंककर कार चढ़ा दी और फरार हो गए। बुधवार को शव घर पहुंचने पर परिजनों ने इलाके के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरक तहरीर दी है। सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

हाथों की कुचली अंगुलियां और जख्म बता रहे बर्बरता की दास्तां हनुमंत विहार में सेल्समैन को कार की छत पर बांधकर डेढ़ किमी तक फर्राटा भरने वाली होंडा अमेज कार दो दर्जन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस उसके वीडियो फुटेज निकाल रही है। इस मामले में दिल दहलाने वाला 39 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को जिसने देखा उसकी रूह कांप उठी। परिजनों का आरोप है कि मृतक बीरू के शव पर मिले जख्मों के निशान और दोनों हाथों की पिचकी अंगुलियों ने बेटे के साथ हुई बर्बरता का खुलासा कर दिया।

परिवार के मुताबिक, कार के दोनों ओर के शीशों में अंगुलियां फंसाकर घुमाए जाने के कारण बीरू के हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए और अंगुलियां दबकर पिचक गई थीं। परिजनों का आरोप है कि बीरू के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, उसे महज हादसा मानकर पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है।

हनुमंत विहार पुलिस ने सीसी फुटेज सामने आने के बाद भी इसे लापरवाही से कार चलाने का मामला बताया। कार नंबर से पुलिस आरोपियों की धरपकड़ नहीं कर सकी जबकि घटना मंगलवार की देर रात की है। परिजन भी पहले पुलिस की ही कहानी बता रहे थे। हालांकि सीसी फुटेज वायरल होने के बाद परिजनों ने इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई वारदात बताया और हंगामा काटा। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

परिजनों का आरोप है कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती करती रही। आरोपित उनके बेटे को कार की छत पर बांधकर फर्राटा भरते रहे। डेढ़ किमी तक भागे, लेकिन इस दौरान एक भी पुलिस कर्मी की नजर नहीं पड़ी। परिजनों को आरोप है कि आरोपितों को पकड़ने और रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय शुरुआत में पुलिस ने उन्हें टहलाना शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक थाना प्रभारी कह रहे थे, हो सकता है कार से टक्कर हुई हो। चालक को पता ही न हो कि कोई छत पर है। इसके बाद बिफरे परिजन शव लेकर घर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

इन धाराओं में रिपोर्ट धारा 281 : सार्वजनिक रास्ते पर वाहन को लापरवाही या उतावलेपन से चलाना, जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ सकता हो या किसी को चोट पहुंचने की आशंका हो। सजा अधिकतम छह माह तक।

धारा 125(b) : ऐसा लापरवाही पूर्ण या उतावला कृत्य, जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट (गंभीर शारीरिक क्षति) पहुंचती है और मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है। सजा अधिकतम तीन साल तक।

धारा 106(1) : लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, ऐसा कृत्य जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में न आता हो। सजा अधिकतम पांच साल तक।

जहानाबाद में मिली आरोपितों की लोकेशन पुलिस जांच में जिस कार से टक्कर मारी गई है वह मेवालाल के नाम पर पंजीकृत मिली है। घटना के वक्त वह कार में थे या नहीं पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने जब कार नंबर और परिजन की ओर से बताए गए आरोपितों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की तो वह फतेहपुर के जहानाबाद में निकली। इसके बाद मोबाइल बंद हो गए। जांच में कार के चार चालान मिले हैं जिसमें तीन ओवर स्पीड के हैं।