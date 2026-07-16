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खेत में रहने वाले अधेड़ की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, चाकू-खुरपे से भी कई बार गोदा

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के महाराजपुर में गला रेत कर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले अधेड़ को चाकू खुरपे से गोदा गया। गाँव के तीन लोगों के खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

खेत में रहने वाले अधेड़ की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, चाकू-खुरपे से भी कई बार गोदा

यूपी के कानपुर में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। शव सुबह गांव वालों ने देखा तो हत्या की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि महाराजपुर के हाथी गांव में अधेड़ की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इससे पहले उस चाकू और खुरपे से भी गोदा गया। सुबह 5 बजे ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने गांव के तीन लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार महाराजपुर के हाथीगांव निवासी लगभग 52 वर्षीय हरिमोहन यादव गांव के ही अनिल सिंह के खेतों में ट्यूबवेल पर रहते थे। वो वहां खेतों के साथ ट्यूबवेल की देखरेख का काम करते थे। गुरुवार सुबह उनका रक्तरंजित शव ट्यूबवेल के बाहर पड़ा था। धारदार हथियार से गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई। घटनास्थल के पास शराब की बोतल, डिस्पोजल मिले है। उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपितों ने पहले शराब पी और उसके बाद बेरहमी से हत्या की।

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गांव वालों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। हरिमोहन चार भाइयों में बड़े थे और अविवाहित थे। पहले वो अनिल सिंह के टेंट हाउस में काम करते थे, बाद में ट्यूबवेल की रखवाली करने लगे। पुलिस को मामले में जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि परिजनों ने गांव के अर्जुन गुप्ता, मुलायम यादव और श्याम सक्सेना के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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ग्रामीणों ने किया विरोध

पुलिस के शव उठाने पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर आकर मामले की जांच करे। उसी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक बुलाई फिर शव उठाया।

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पुलिस का कहना है कि हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जानकारी हो पाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोपी का पता लगाने के लिए मृतक के परिवार और अन्य गांव वालों से मृतक के बारे में जानकारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या का आरोपी कौन है और हत्या का कारण क्या है इसका पता लगाया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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