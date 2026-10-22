तखत पर सोने को लेकर भाइयों में झगड़ा, ईंट से कई वार कर बड़े ने छोटे का किया कत्ल
कानपुर में ईंट मारकर बड़े ने छोटे भाई को मार डाला। फुफेरे भाई को फंसाने की साजिश रची थी। दोनों भाई साथ रहते थे और नशे के लती थे। अक्सर आपस में झगड़ा करते थे। तखत पर सोने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।
कानपुर, संवाददाता। दशहरा का मेला देखकर लौटे दो भाइयों के बीच तखत पर सोने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान बड़े भाई ने नशे की हालत में छोटे भाई के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद खुद सोने चला गया। बुधवार की सुबह आरोपित ने बुआ के बेटे पर मकान के विवाद में भाई की हत्या करने का आरोप लगाकर परिजन को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसी कैमरे की फुटेज देखी तो घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
दर्शनपुरवा निवासी 35 वर्षीय शिवकुमार कश्यप हलवाई थे। उनके परिवार में बड़ा भाई सतीश और पांच शादीशुदा बहन हैं। परिजन ने बताया कि दोनों भाई एक साथ रहते थे। दोनों नशे के लती थे। अक्सर दोनों आपस में झगड़ा करते थे। बुधवार सुबह सतीश ने बहन को फोन कर भाई शिव कुमार की हत्या होने की सूचना दी। साथ ही बुआ के बेटे पर मकान के विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद फजलगंज पुलिस को हत्या की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे के बाहर शिव का रक्तरंजित शव मिला।
पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास लगे सीसी कैमरे की फुटेज में दोनों भइयों के बीच मारपीट होने की फुटेज मिली। जिसके बाद पुलिस ने सतीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसे हत्या की बात कबूली। आरोपित ने बताया कि देर रात को दोनों नशे की हालत में घर लौटे थे। घर के अंदर रखे तखत पर सोने को लेकर भाई से विवाद हो गया। इस दौरान उसने भाई के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि नशे के दौरान तखत पर सोने को लेकर दो भाई के बीच विवाद हुआ था। आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है।
पत्नी बेटी के साथ रहती है अलग
पुलिस ने बताया कि हत्यारोपित सतीश नशे का लती था। वह पत्नी से भी नशे की हालत में मारपीट करता था। जिस कारण पांच साल पहले उसकी पत्नी बेटी को लेकर घर से चली गई थी। इसके बाद हत्यारोपित सतीश अपने अविवाहित भाई शिव के साथ रहता था।
खुद को बचाने के लिए बुआ के बेटे पर लगाया हत्या का आरोप
पुलिस ने बताया कि हत्यारोपित सतीश भाई की हत्या करने के बाद रात में घर से निकल गया। जिसके बाद आरोपित मोहल्ले की एक दुकान के बाहर रखे तखत पर जाकर सो गया। बुधवार सुबह उठने के बाद वह घर पहुंचा तो भाई को मृत देखकर पहले अफसोस हुआ, जिसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए बुआ के बेटे पर मकान के विवाद में हत्या करने का आरोप लगा दिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें