पत्नी के शव संग देखा गया पति भेजा जेल, परिवार बोला- पहले ही मर चुकी है बेटी

संक्षेप: यूपी में कानपुर दक्षिण के बर्रा में पड़ोसियों की सजगता से एक युवक को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है। लोगों ने शनिवार को यूपी-112 में सूचना दी थी कि बर्रा दो स्थित गप्पू चप्पू चौराहे के पास अमन कोरी ने पत्नी आरुही सोनी उर्फ निधि की हत्या कर शव पड़ोसी के घर के बाहर रख दिया है।

Wed, 5 Nov 2025 08:58 AMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर दक्षिण
पुलिस पहुंची तो अमन ने बताया कि पत्नी लीवर की बीमारी से पीड़ित थी। अस्पताल में निधन हो गया। शाम हो जाने की वजह से अगले दिन अंतिम संस्कार करेगा। हालांकि पड़ोसियों ने बताया कि पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने मामला संदिग्ध देख शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने यादव मार्केट चौकी इंचार्ज शनि कुमार से तहरीर लेकर आरोपी को गैर इरादतन हत्या में मंगलवार को जेल भेज दिया।

बता दें अमन लखनऊ के बालू अड्डा धर्मनगर का रहने वाला है। उसने जून 2019 में लखनऊ के बालागंज के वसंतकुंज प्रधानमंत्री आवास निवासी 35 वर्षीय आरुही से यहां आकर प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से दोनों बर्रा दो में डेढ़ साल से किराये पर रह रहे थे। अमन की मां सुनीता भी रहती थी।

परिजन बोले- बेटी हमारे लिए पहले ही मर चुकी

बर्रा इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो आरुही के परिजनों को सूचना दी। मां अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, हालांकि कुछ देर बाद गायब हो गई। पुलिस ने फोन किया तो उसने बताया कि बेटी उसी दिन मर गई थी, जिस दिन परिवार के खिलाफ शादी की थी। एफआईआर भी नहीं कराई। अंत में बर्रा पुलिस ने ही शव का अंतिम संस्कार कराया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
