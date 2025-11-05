पत्नी के शव संग देखा गया पति भेजा जेल, परिवार बोला- पहले ही मर चुकी है बेटी

संक्षेप: यूपी में कानपुर दक्षिण के बर्रा में पड़ोसियों की सजगता से एक युवक को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है। लोगों ने शनिवार को यूपी-112 में सूचना दी थी कि बर्रा दो स्थित गप्पू चप्पू चौराहे के पास अमन कोरी ने पत्नी आरुही सोनी उर्फ निधि की हत्या कर शव पड़ोसी के घर के बाहर रख दिया है।

यूपी में कानपुर दक्षिण के बर्रा में पड़ोसियों की सजगता से एक युवक को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है। लोगों ने शनिवार को यूपी-112 में सूचना दी थी कि बर्रा दो स्थित गप्पू चप्पू चौराहे के पास अमन कोरी ने पत्नी आरुही सोनी उर्फ निधि की हत्या कर शव पड़ोसी के घर के बाहर रख दिया है।

पुलिस पहुंची तो अमन ने बताया कि पत्नी लीवर की बीमारी से पीड़ित थी। अस्पताल में निधन हो गया। शाम हो जाने की वजह से अगले दिन अंतिम संस्कार करेगा। हालांकि पड़ोसियों ने बताया कि पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने मामला संदिग्ध देख शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने यादव मार्केट चौकी इंचार्ज शनि कुमार से तहरीर लेकर आरोपी को गैर इरादतन हत्या में मंगलवार को जेल भेज दिया।

बता दें अमन लखनऊ के बालू अड्डा धर्मनगर का रहने वाला है। उसने जून 2019 में लखनऊ के बालागंज के वसंतकुंज प्रधानमंत्री आवास निवासी 35 वर्षीय आरुही से यहां आकर प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से दोनों बर्रा दो में डेढ़ साल से किराये पर रह रहे थे। अमन की मां सुनीता भी रहती थी।