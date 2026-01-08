फिल्मी स्टाइल में प्रेमिका की हत्या कर शव दफनाया, महीनों बाद मुंह से निकली बात से खुला राज

संक्षेप: यूपी के कानपुर में सजेती के टिकवांपुर गांव में फिल्मी स्टाइल में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव जमीन में दफना दिया। आठ महीने बीत गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह भी तब जब महिला का परिवार आरोपी के घर के सामने रहता था।

यूपी के कानपुर में सजेती के टिकवांपुर गांव में फिल्मी स्टाइल में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव जमीन में दफना दिया। आठ महीने बीत गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह भी तब जब महिला का परिवार आरोपी के घर के सामने रहता था। इसी बीच एक शादी समारोह में महिला के बेटे ने पूछताछ की तो वह नशे में बोल गया...तुम्हारी मां दुनिया में नहीं है। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया तो भेद खुला। पुलिस ने खुदाई करके कंकाल बरामद किया है।

गांव निवासी रामबाबू संखवार की पांच साल पहले मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद रेशमा के पड़ोसी गोरेलाल संखवार से संबंध हो गए। गोरेलाल धरमंगदपुर गांव के बच्चू के नलकूप में रहता था, रेशमा भी साथ रहने लगी। एसीपी के मुताबिक अप्रैल में गोरेलाल रेशमा को इटावा गेहूं कटाई के लिए ले गया पर अकेला लौट आया। 29 नवंबर को एक शादी में रेशमा के बेटे के पूछने पर उसने नशे में कहा कि वह अब कभी नहीं दिखेगी।

सचेंडी में किशोरी से दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सजेती थाना पुलिस की लापरवाही सामने आ गई। मृतका का बेटा चिल्लाता रहा कि आरोपी ने उसकी मां की हत्या कर दी है लेकिन सजेती पुलिस ने शांतिभंग में कार्रवाई करके इतिश्री कर ली। मृतका का बेटा एसीपी के पास पहुंचा तब जाकर गंभीरता से जांच हुई व आठ माह पूर्व हुई महिला की हत्या का खुलासा हो सका।

मां रेशमा की हत्या पर गोरेलाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे बेटे बबलू ने सजेती पुलिस से सप्ताह भर पहले शिकायत की थी। हत्या जैसे गंभीर आरोप को भी सजेती पुलिस ने नजरअंदाज किया। मृतका के बेटे का आरोप है कि पुलिस उसी दिन मामले में गंभीरता दिखाती तो आठ दिन पहले ही घटना का खुलासा हो जाता। बबलू ने बताया कि उसने बीते सप्ताह 3 जनवरी को एसीपी आफिस में शिकायत की थी। जिसके बाद दूसरे दिन 4 जनवरी को सजेती पुलिस गांव पहुंची। वहां भी पुलिस पूछताछ कर लौट गई। 5 जनवरी को दोनों पक्षों को थाने बुलाया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो गोरेलाल ने गुनाह कुबूल कर लिया। उसकी निशांदेही पर 7 जनवरी को खोदाई कर कंकाल बरामद हुआ।

रेशमा से पीछा छुड़ाना चाहता था गोरेलाल पुलिस को पूछताछ में गोरेलाल ने बताया कि वह रेशमा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने भाई सुरेश से कहा था कि वह रेशमा को अपने साथ रख ले लेकिन भाई तैयार नहीं हुआ। रेशमा भी कहीं और जाने को तैयार नहीं थी। इसी पर हत्या कर दी।

बेटे ने गोरेलाल व उसके दो भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप घटना के बाद बेटे बबलू ने गोरेलाल उसके भाई सुरेश व मुन्नू के खिलाफ मां की हत्या कर शव दफनाने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। एसीपी के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या आरोपित ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है।