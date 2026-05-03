दोस्त को लूटने की कोशिश-हत्या कर शव गंगा में फेंका, मुंबई भागे आरोपी ऐसे यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े

यूपी के कानपुर में चकेरी के मंगला विहार फर्स्ट में रहने वाले और बाराबंकी पीएचसी में तैनात 37 वर्षीय वार्ड ब्वॉय अंकित त्रिवेदी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन को गिरफ्तार कर फतेहपुर से अंकित की कार बरामद कर ली है।

यूपी के कानपुर में चकेरी के मंगला विहार फर्स्ट में रहने वाले और बाराबंकी पीएचसी में तैनात 37 वर्षीय वार्ड ब्वॉय अंकित त्रिवेदी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन को गिरफ्तार कर फतेहपुर से अंकित की कार बरामद कर ली है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि विष्णुचन्द्र ने 17 अप्रैल को बेटे अंकित की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह 16 अप्रैल की शाम को पत्नी से मलवां जाने की बात कहकर कार से गया था। पुलिस ने फुटेज खंगाले तो अंकित की कार में तीन युवक दिखे। तीनों चकेरी के अटलनगर निवासी रेहान, फतेहपुर निवासी शादाब और अलतमस को सनिगवां से पकड़ लिया गया।

तीनों ने बताया कि अंकित और बांगरमऊ निवासी सत्यम दोस्त थे। सत्यम ने अंकित को लूटने की साजिश रची। रेहान ने अंकित से मलवां तक चलने के लिए कार बुक की। तीनों कार से हथगांव पहुंचे। यहां सत्यम भी बाइक से आ गया। अंकित से ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करने को कहा तो उसने मना कर दिया। फिर गला घोंटकर हत्या कर दी व शव नौबस्ता सुल्तानपुर ले जा गंगा में फेंक दिया। डीसीपी ने बताया कि तीनों को जेल भेज दिया गया है। अपहरण के बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई है।

250 कैमरों में से एक में दिखे आरोपी, मुंबई से लौटते ही दबोचा करीब 17 दिन से लापता मंगला विहार फर्स्ट निवासी वार्ड ब्वॉय अंकित त्रिवेदी की हत्या कर दी गई है, इसकी शंका पुलिस को तब हुई जब फतेहपुर से उसकी कार मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में रामादेवी से फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र तक के 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे देखे। महाराजपुर के पंप में पेट्रोल डलवाने के दौरान तीनों आरोपी अंकित की कार से उतरते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने फुटेज के माध्यम से तीनों की पहचान की और घर वालों से संपर्क कर नंबर सर्विलांस पर लगवाए। हालांकि तीनों मुंबई भाग गए थे। वहां से लौटते ही पुलिस ने तीनों को सनिगवां के गोल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया।

चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि अंकित के 16 अप्रैल को गायब होने के बाद पुलिस ने 17 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। 18 अप्रैल को फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में पुलिस को अंकित की कार लावारिस खड़ी मिली थी। पुलिस ने रामादेवी चौराहे से लेकर फतेहपुर तक के 120 किमी दूरी तक के कैमरे खंगाले। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को अपहरण कर हत्या की धारा में तरमीम कर लिया है। उधर, अंकित के शव की तलाश में पुलिस समेत एसडीआरएफ की टीम को फतेहुपर के नौबस्ता गंगापुल पर लगाया गया है।

रुपयों की खातिर घोंटा दोस्ती का गला पूछताछ में पकड़े गए आरोपी रेहान, शादाब और अल्तमस ने बताया कि वह तीनों अंकित को जानते तक नहीं थे। अंकित की सत्यम मिश्रा के साथ दोस्ती थी। सत्यम को जानकारी थी कि अंकित सरकारी नौकरी के बाद साथ ही कार किराये पर चलाता है। उसने दूसरी कार खरीदने की बात भी कही थी। इसी वजह से सत्यम ने अंकित को लूटने की साजिश रची और रुपयों के लालच में वह लोग भी उसके साथ आ गए।

रेहान ने बुक कराई थी कार, सत्यम बाइक से कर रहा था पीछा आरोपियों ने बताया कि सत्यम और रेहान की दोस्ती थी। सत्यम ने ही रेहान से अंकित की पहले बात कराई थी। फिर रेहान ने 16 अप्रैल को अंकित को फोन कर कार बुक कर फतेहपुर के मलवां चलने को कहा। रेहान, उसकी मौसी का बेटा शादाब और चाचा का बेटा अल्तमस रामादेवी चौराहे पर अंकित का इंतजार करने लगे। अंकित के आते ही तीनों उसकी कार से हाईवे पर चल पड़े। सत्यम बाइक से पीछे-पीछे चल रहा था। आरोपियों ने बताया कि फतेहपुर के हथगांव थानाक्षेत्र के बहदग्राम गांव पहुंचने के बाद पेशाब करने के बहाने कार रुकवाई। इसी दौरान सत्यम भी आ गया। सभी अंकित से मोबाइल बैंकिंग ऐप का पासवर्ड मांगने लगे। विरोध पर उसका गला घोंट दिया। उसके बाद अंकित का शव कार में डाला और सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के नौबस्ता पुल से गंगा में फेंक दिया।