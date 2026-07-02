इरशाद ने विशाल बनकर की हिंदू लड़कियों से शादी, बेरहमी से पीटकर बनाया धर्मांतरण का दबाव

कानपुर में इरशाद ने विशाल बनकर दो हिंदू युवतियों से शादी कर ली। इरशाद ने कई माह से पहली पत्नी व मासूम बेटे को कमरे में बंधक रखा। दूसरी पत्नी सात माह से गर्भवती है और उसके भी बाहर निकलने की पाबंदी थी। पड़ोसियों ने महिलाओं और बच्चों के चेहरे नहीं देखे।

यूपी के कानपुर में एक युवक ने दो हिंदू लड़कियों से शादी कर ली। पनकी में एक विवाहिता ने पति पर धर्म छिपाकर शादी करने, धर्मांतरण का दबाव बनाने तथा बेटे का खतना कराने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी आरोप है कि पति ने अपनी पहली शादी छिपाकर एक अन्य हिंदू युवती से भी विवाह कर लिया। तहरीर पर पनकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर दोनों महिलाओं को मुक्त कराया।

मूल रूप से आगरा निवासी इरशाद पर आरोप है कि उसने करीब आठ वर्ष पहले हरदोई की एक युवती को इंस्टा पर खुद को विशाल बताकर प्रेमजाल में फंसाया। युवती कानपुर आ गई। कुछ दिन साथ रही और बाद में कोर्ट मैरिज के दौरान उसे विशाल का वास्तविक नाम इरशाद व उसके धर्म की जानकारी हुई। शादी के बाद दोनों लखनऊ में रहने लगे, जहां उनके एक बेटे का जन्म हुआ। तब तक सब कुछ सामान्य था।

युवती का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से मैं अपने बेटे और इरशाद के साथ पनकी में रह रही हूं। तब से इरशाद धर्म परिवर्तन, नॉनवेज खाने व बेटे का खतना कराने का दबाव बनाने रहा है। विरोध पर मारपीट करता है। इसीबीच उसने फिर धर्म व शादी छिपाकर कोयला नगर की दूसरी हिंदू युवती से शादी कर ली। छह माह बाद गर्भवती होने पर वह उसे भी घर ले आया।

पड़ोसियों ने नहीं देखे महिलाओं और बच्चों के चेहरे विशाल बनकर दो हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाले इरशाद ने धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए जुल्म की इंतिहा कर दी थी। पहली पत्नी ने पुलिस से की शिकायत में बताया कि पहले तो इरशाद ने उसे अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे पूजा करने से रोकने लगा। उस पर मांस खाने तक का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसको बेरहमी से पीटता था। पीड़िता ने बताया कि विरोध के बावजूद भी उसने बेटे का मुस्लिम धर्म के अनुसार नाम रख दिया। महिला का आरोप है कि इरशाद बेटे का खतना कराना चाहता था। उसने मना किया। कहा, मुस्लिम नाम रख लिया अब खतना मत कराओ। लेकिन वह नहीं माना।

आरोप है कि इरशाद ने उस पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसने कई महीनों तक फ्लैट के कमरे में पहली पत्नी और बेटे को बंधक बनाकर रखा। इसके बाद एक दूसरी युवती को भी घर लाकर रख दिया। जिसे इरशाद अपनी दूसरी पत्नी बताता था। दूसरी पत्नी भी सात माह की गर्भवती है। महिला ने आरोप लगाया कि जब इरशाद उसे पीटता तो दूसरी पत्नी देखती रहती थी। इरशाद ने उसे भी अपने दबाव में रखा था। बुधवार को जब पुलिस घर पहुंची तो इरशाद ने पहले दूसरी पत्नी को अपनी बहन बताया। उसने विरोध किया तो वह चुप हो गया।

घर से बाहर निकलने प्रति पाबंदी, ऑनलाइन आता था समान दोनों महिलाओं को रेस्क्यू करने पुलिस के साथ पहुंचे बजरंग दल के महानगर संयोजक नरेश तोमर ने बताया कि आरोपित ने दोनों महिलाओं पर घर से बाहर निकालने पर पाबंदी लगा रखी थी। घर का ज्यादातर सामान ऑनलाइन मंगाया जाता था। जूते की होलसेल बिक्री करने वाला इरशाद पहली पत्नी को आगरा लखनऊ के बाद कानपुर में लेकर रहने आया था। घर से बाहर जाने की बात कहने पर इरशाद मारपीट करता था। जबकि वह खुद कैब से आता जाता था। उन्हें कहीं भी साथ नहीं ले जाता था।

पड़ोसी बोले- अक्सर आती थी चिल्लाने की आवाज बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के पहुंचने पर पड़ोसी भी खुलकर बोले। बताया कि अक्सर देर रात कमरे से महिला के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को ऊपर भेजा लेकिन फिर आवाज आना बंद हो गई। पड़ोसी ने बताया कि कभी महिलाएं और बच्चे दिखाई नहीं दिए। किचन की एक खिड़की खुली रहती थी वह भी हल्की सी। वह भी ज्यादातर बंद रहती थी।