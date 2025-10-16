Hindustan Hindi News
छोटे भाई को कीचड़ में डुबोकर हत्या, शव चारपाई पर डाल चादर ओढ़ाई फिर पिता-पत्नी को मारने भागा

संक्षेप: कानपुर में शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला। लोगों ने आरोपी भाई को पकड़कर पुलिस को दे दिया। गांव वाले रोज के झगड़ों से तंग थे। भाई की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों भाइयों के बीच गाली-गलौज और हाथापाई हुई थी, जो हत्या की वारदात तक पहुंच गई।

Thu, 16 Oct 2025 06:05 AMSrishti Kunj
यूपी में कानपुर के बिठूर में शराब के नशे में धुत युवक ने छोटे भाई को कीचड़ में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को घसीटता हुआ ले गया और चारपाई पर लिटा दिया। इसके बाद पिता पर हमला कर दिया। बुजुर्ग पिता के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े और दबोचकर पुलिस के हवाले किया। वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया गया है। फेफड़ों में मिट्टी-पानी मिला है। डॉक्टरों ने डूबने से मौत बताई है।

पारा प्रतापपुर गांव में रामशंकर कोरी रहते हैं। इनका बड़ा बेटा 35 वर्षीय कुंदन शराब का लती है। उसकी पत्नी सीता मसाला कंपनी में काम करती है। मंगलवार देर रात कुंदन नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। दोनों में झगड़ा हुआ जिसके बाद सीता चली गई। फिर कुंदन घर के बाहर लेटे छोटे भाई 25 वर्षीय विराट से भिड़ गया। इस दौरान दोनों लड़ते-लड़ते घर के बाहर कीचड़ में जा गिरे। कुंदन ने विराट को कीचड़ में मुंह के बल दबा दिया।

देखते ही देखते तड़पकर उसने दम तोड़ दिए। विराट का शरीर ठंडा पड़ने पर कुंदन उसे घसीटता हुआ घर के बाहर पड़ी चारपाई तक ले गया और लिटा दिया। इसके बाद घर से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे लेटे पिता रामशंकर की चारपाई पलटकर मारने की कोशिश की। रामशंकर के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। तभी लोगों की निगाह चारपाई पर लेटे विराट पर गई तो शक हुआ। चादर हटाकर देखा तो वह मृत पड़ा था। पुलिस ने कुंदन को पकड़ लिया। गुरुवार को उसे जेल भेजा जाएगा।

रोज के झगड़ों से तंग थे ग्रामीण, हत्या से हड़कंप

बिठूर में पारा प्रतापपुर में मंगलवार देर रात जो कुछ हुआ, वह ग्रामीणों के लिए नया नहीं था। भाई को मौत के घाट उतारने वाला कुंदन रोज शराब पीकर आता था और परिवार से झगड़ा करता था। उसके आएदिन के झगड़ों और गाली गलौज से परिवार भी तंग आ चुका था। यही कारण रहा कि दोनों भाइयों के बीच गाली गलौज और हाथापाई शुरू हुई तो परिजन और ग्रामीण कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। कुंदन की पत्नी और तीन बच्चे हैं, वह भी इस दौरान घर के अंदर ही रहे। पिता को भी बेटे की हत्या की जानकारी तब हुई जब ग्रामीणों ने उसे बेसुध हालत में देखा। हत्या की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण भी सकते में आ गए। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

भाई को मारने के बाद पिता-पत्नी को भी मारने दौड़ा

नशे में धुत्त कुंदन कोरी के सिर पर हत्या का भूत सवार था। भाई विराट को मौत के घाट उतारने के बाद उसने अपने पिता रामशंकर पर हमला किया। वह घर से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे थे। कुंदन ने चारपाई पलट दी। वह घबराकर भागे और शोर मचाया। जिसके बाद ग्रामीण दौड़कर आए। ग्रामीणों ने बताया कि भाई की हत्या के बाद कुंदन घर गया अपने पत्नी को तलाशने लगा। बड़ी बेटी काजल से कहा, मां कहा है, आज उसको भी जान से मार देंगे। तब तक ग्रामीण आ गए और उसे पकड़कर बैठा लिया। वह भागने की फिराक में था जिसके चलते ग्रामीणों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए थे। जब पुलिस पहुंची तो उनके सुपुर्द कर दिया।

बटाई पर करता था काम, पत्नी करती थी नौकरी

कुंदन गांव में खेत बटाई पर लेकर खेती करता था। साथ ही मजदूरी भी कर लेता था। नशे का लती होने से वह कुछ बचा नहीं पाता था। इसके चलते पत्नी सीता अपने तीन बच्चों को पढ़ाने के लिए मंधना स्थित एक मसाला कंपनी में काम करती है। आरोपित की दो बेटियां काजल व जाह्नवी के साथ छोटा बेटा प्रभात है।