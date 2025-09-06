सांड़ों ने युवक को साइकिल समेत तालाब में धकेल कर मार डाला, मुश्किल से निकला शव
यूपी में कानपुर के सचेंडी में सांड़ों के बीच हो रहा घमासान युवक की जान पर भारी पड़ गया। सांड़ों की चपेट में आने से वह उछलकर तालाब में जा गिरा। चीख-पुकार सुन ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।
यूपी में कानपुर के सचेंडी में सांड़ों के बीच हो रहा घमासान युवक की जान पर भारी पड़ गया। सांड़ों की चपेट में आने से वह उछलकर तालाब में जा गिरा। चीख-पुकार सुन ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। दिलीपपुर गांव निवासी 49 वर्षीय मनोज के परिवार में मां प्रेमवती, छोटा भाई विनोद और दो बेटियां जैनी व जया हैं।
बताया जा रहा है कि 10 साल पहले पत्नी मंजू की किडनी खराब होने से मौत हो गई थी। पिता गेंदालाल ने बताया कि बेटे मनोज को दो दिनों से तेज बुखार आ रहा था। आराम न मिलने पर शुक्रवार सुबह वह साइकिल से दवा लेने सचेंडी जा रहा था। वह रमईपुर जा रही मेन रोड पर स्थित मानशिला मंदिर के पास पहुंचा ही था कि दो सांड़ों की बीच हो रही लड़ाई में एक ने दौड़ाकर मनोज को जोरदार टक्कर मार दी। वह उछलकर साइकिल समेत तालाब में जा गिरा।
हो-हल्ला सुन ग्रामीणों ने सांड़ों का भगाया। पीड़ित को जैसे-तैसे बाहर निकाला व पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत पर बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया सांड़ की टक्कर से तालाब में गिरकर अधेड़ की मौत हुई है।
मनोज जिस तालाब में गिरा, वह करीब 12 फीट गहरा है। जहां सिंघाड़े की बेल लगाई गई है। सांड़ की टक्कर के बाद तालाब में गिरा मनोज कुछ सेकेंड को बेल में फंसा रहा। फिर वह गहराई में चला गया। आस-पास रह रहे लोगों ने रस्सी को पेड़ से बांधने के बाद करीब 20 मिनट बाद जैसे-तैसे उसका शव बाहर निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधेड़ की मौत डूबने से होने की पुष्टि हुई है।